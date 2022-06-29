Порошенко о решении саммита НАТО: после Стокгольма и Хельсинки следующим должен быть Киев

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Приветствую решение НАТО в поддержку присоединения Швеции и Финляндии к Альянсу. Совершенно правильный и выверенный выбор, который точно укрепит чувство защищенности и безопасности в трансатлантическом пространстве. Всегда был и остаюсь убежденным в том, что Вашингтонский договор 1949 года является наилучшей гарантией безопасности и для нашей государства", - написал Порошенко.

Пятый президент также подчеркнул, что без Украины ЕС и НАТО не будут завершены.

Как и европейский, трансатлантический проект также не будет завершен без членства Украины в Альянсе. Следует исправить ошибку Бухареста в 2008 году для того, чтобы Свободный мир был в мире, безопасности и стабильности на годы и десятилетия вперед. После Стокгольма и Хельсинки должен быть Киев! ", - подытожил Порошенко.

Напомним, Швеция и Финляндия получили от НАТО статус приглашенных кандидатов на вступление.

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