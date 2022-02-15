Порошенко о решении Госдумы: Украина имеет право отказаться от Минских договоренностей

"Ранее Кремль раздал там почти миллион российских паспортов. Провел незаконное голосование в Госдуму. Совершил экономическое поглощение украинских регионов. Нарастил туда поставки оружия. Эти и другие шаги по разрушению Минских соглашений полностью перевернули ситуацию. С сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от своих обязательств". Следует дать об этом знать своим партнерам", - считает Петр Порошенко.

"Это не значит, что мы этим правом должны воспользоваться немедленно - нужно найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования. Зеленский давно, еще с момента предвыборной кампании, обещал предложить другой формат. При наличии рационального зерна мы готовы поддержать его свежие предложения, потому что это уже три года как его ответственность", - констатирует пятый президент.

"Также он не раз обещал придерживаться Минских соглашений. И здесь тоже шанс, несмотря ни на что, еще не упущен, и в его основе - дорожная карта и миротворцы. И здесь мы тоже готовы к диалогу. Но власть должна стратегически определяться, а не шарахаться от формата к формату", - отмечает Петр Порошенко.

"Минские соглашения были единственно верным решением для 2014-2015 годов. Они остановили наступление россиян в условиях, когда от Волновахи до Киева у нас не было ни одной боеспособной воинской части. Они дали нам несколько лет для восстановления и укрепления армии. На них основывается система санкций против РФ, которые Россию ослабляют и от которых она так хочет избавиться. Вместе с Францией и Германией мы согласовали дорожную карту с приоритетом вопросов безопасности. Наработали план введения голубых шлемов ООН", - напомнил Порошенко.

"Но Минские договоренности - это не Священное писание, в котором люди ничего не имеют права менять. Если жизнь диктует необходимость других решений, их нужно принимать тем, кто взял на себя ответственность за страну", - считает лидер партии.

""Минск" - это инструмент, которым или умеешь пользоваться, или нет. Во времена нашей команды Минские соглашения были кувалдой, которой мы били Путина. После нас, особенно после согласия на формулу Штайнмайера, превратилась в молоток, которым бьют по пальцам самих себя. Откуда растут руки, тоже имеет значение", - резюмирует Порошенко.