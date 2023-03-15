Порошенко о решении британского суда: дело чести государства довести процесс по "долгу Януковича" до окончательной победы

"С 2015 года мы системно и последовательно отстаивали интересы Украины по этому делу и в переговорах с МВФ и кредиторами, и в британских судебных инстанциях. Говорил об этом ранее и подчеркиваю сегодня. Предоставленные российским агрессором $3 млрд были ни чем иной как взяткой за отказ Киева подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС", –Петр Порошенко в Facebook.

"Сегодня дело чести государства довести этот символически важный процесс до окончательной победы. Так и будет!" - убежден Порошенко.

Как известно, в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на выплату так называемого "российского долга Януковича", который фактически был политической взяткой за измену евроинтеграции нашего государства. Россия решила оспорить это решение в международных судах. В 2015 году Верховная Рада восьмого созыва ввела мораторий на погашение этого долга. В апреле 2016 года пятый президент Петр Порошенко подписал закон, сделавший мораторий на выплату Украиной России части государственного долга бессрочным.

"Украина не должна расплачиваться за взятки, которые Путин давал Януковичу за отказ от евроинтеграции", – подчеркнул тогда Петр Порошенко.