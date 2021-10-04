Порошенко о расследовании финансовых сделок Зеленского и Коломойского: под ударом оказалось государство Украина
Международные финансовые преступления Зеленского и его партнера олигарха Коломойского, о которых сообщили мировые СМИ, не расследуются в Украине
Об этом в ходе согласительного совета заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
"Я шокирован, что представители монобольшинства даже не вспомнили о том, о чем сегодня говорит весь мир. Говорить сегодня надо о преступлениях, о международных преступлениях высшего руководства государства и лично Владимира Зеленского. К сожалению, теперь под ударом оказалась государство Украина, когда из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которой причастен к глобальной коррупции, к отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим бизнес-партнером Коломойским ", - отметил Петр Порошенко.
"Если кто-то хочет подтверждения этого, я прошу просто посмотреть газеты Guardian, El Pais, The Washington Post, Euronews, CNN, Deutsche Welle. Последнее место, где об этом можно говорить, - парламент. Руководство монобольшинства пытается и здесь закрыть рот", - заметил Порошенко.
"Речь идет о том, что совместно с Коломойским 40 млн долл. были украдены. Зеленский не является Голобородько, и об этом было известно еще с 2019 года. Это не расследовалось, поскольку на сегодня высшее политическое руководство связано с СБУ, которое имеет конфликт интересов и совместно участвовало в этих преступлениях, с другими 100% своими руководителями правоохранительных органов ", - констатирует пятый Президент.
"Я убежден, что это недопустимо", - подчеркнул Порошенко.
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