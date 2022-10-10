Порошенко о ракетных обстрелах Украины: это бешенство России – от бессилия

"Безумный российский фюрер одновременно терроризирует ракетами десятки мирных городов Украины. Символом этой атаки для всего мира уже стала разрушенная детская площадка", – пишет пятый президент.

"Но Путин за семь с половиной месяцев войны так и не понял, что украинцы – самая несгибаемая нация мира. Сегодняшнее бешенство России – это от их бессилия, а мы сегодня переживаем острую боль, но станем еще сильнее. Мы победим. Слава Украине!", – пишет Порошенко.