Порошенко о ракетных обстрелах Украины: это бешенство России – от бессилия
Путин за семь с половиной месяцев войны так и не понял, что украинцы – самая несгибаемая нация мира. Об этом в Facebook пишет Петр Порошенко
"Безумный российский фюрер одновременно терроризирует ракетами десятки мирных городов Украины. Символом этой атаки для всего мира уже стала разрушенная детская площадка", – пишет пятый президент.
"Но Путин за семь с половиной месяцев войны так и не понял, что украинцы – самая несгибаемая нация мира. Сегодняшнее бешенство России – это от их бессилия, а мы сегодня переживаем острую боль, но станем еще сильнее. Мы победим. Слава Украине!", – пишет Порошенко.
- Утром агрессором выпущено 83 ракеты, ПВО обезвредило 43, - Генштаб.
- В результате ударов захватчиков повреждены 11 объектов инфраструктуры в 8 регионах и Киеве.
- Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу, в некоторых районах города нет воды и электричества.
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