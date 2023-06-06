Порошенко о подрыве Каховской ГЭС: наша миссия – одолеть рашизм

Порошенко цитирует официальный сайт партии "ЕС".

"Это агония. Это преступление, сравнимое разве что с преступлениями нацистов. Это преступление, ведущее к техногенной катастрофе мирового уровня, и за которое не может не быть самой жесткой ответственности", - считает Порошенко.

"Это преступление от бессилия, когда противостоять наступлению ВСУ российская армия не способна. Это преступление, которое преследует цель остановить украинскую армию. Но нас не остановит ничто", - отмечает лидер партии "Европейская Солидарность".

"Они пришли изувечить украинскую землю. Сделать ее непригодной к жизни. Наша задача, задача и миссия всей нашей жизни – освободить свою землю. Наша миссия – одолеть рашизм. И мы это сделаем", – убежден Петр Порошенко.