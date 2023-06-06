Порошенко о подрыве Каховской ГЭС: наша миссия – одолеть рашизм
Подрыв Каховской ГЭС это преступление, сравнимое разве что с преступлениями нацистов
Порошенко цитирует официальный сайт партии "ЕС".
"Это агония. Это преступление, сравнимое разве что с преступлениями нацистов. Это преступление, ведущее к техногенной катастрофе мирового уровня, и за которое не может не быть самой жесткой ответственности", - считает Порошенко.
"Это преступление от бессилия, когда противостоять наступлению ВСУ российская армия не способна. Это преступление, которое преследует цель остановить украинскую армию. Но нас не остановит ничто", - отмечает лидер партии "Европейская Солидарность".
"Они пришли изувечить украинскую землю. Сделать ее непригодной к жизни. Наша задача, задача и миссия всей нашей жизни – освободить свою землю. Наша миссия – одолеть рашизм. И мы это сделаем", – убежден Петр Порошенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.83
Покупка 36.83Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.48
- Актуальное
- Важное