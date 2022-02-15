Порошенко о неэффективности Будапештского меморандума: Мы 17 раз инициировали консультации, и ни одна не состоялась

"Первое поручение СНБО, чтобы МИД Украины связался со всеми странами - гарантами Будапештского процесса, было сделано в марте 2014 года для созыва консультаций. Всего было инициировано 17 раз создание консультаций в рамках Будапештского меморандума. Ни одна из них не состоялась", - сообщил Порошенко.

"Потому что вместо слова "гарантии" там есть слово "заверение", "озабоченность" вместо гарантий. Вместо механизма санкций за невыполнение Будапештского меморандума - там механизм консультаций. Причем на консультациях должны присутствовать все пять стран-членов. А если одна из стран-членов - агрессор? Все семнадцать раз консультации не состоялись по одной причине - потому что Россия не приняла в них участия и дальше участвовать в этом не собирается. Меморандум - это памятная записка, не имеющая под собой никаких эффективных шагов", - отмечает пятый президент.

"И сегодня, когда толкают на Будапештский меморандум, это выглядит так, будто вы собираетесь остановить агрессора обращением к его гарантиям. Он нарушил эти гарантии тогда, когда ворвался на украинскую территорию. И мы можем сколько угодно обращаться к меморандуму, но это не может быть альтернативой ни "Минску", ни дорогой к миру", - констатирует Петр Порошенко.

"Что есть альтернатива? Армия. Вооруженные силы Украины, которые мы создали с 2014 года. Мы с вами, уважаемые граждане Украины", - отмечает Порошенко.

"Мы благодарим военнослужащих, волонтеров, добровольцев. Мы благодарим наших солдат, сержантов, офицеров, генералов, адмиралов, которые сделали чудо, потому что гарантом суверенитета территориальной целостности и независимости Украины является армия", - убежден Порошенко.

"И вторым наиболее эффективным гарантом является НАТО. Потому что 5-я статья НАТО предусматривает абсолютно четкий протокол, процедуру, что мы делаем в случае агрессии против страны - члена Альянса. И сейчас мы расплачиваемся за абсолютную безответственность многовекторности, которую исповедовали многие политики, которые разрушали обороноспособность государства. Мы могли быть членом НАТО еще в 2004-2008 году", - резюмирует лидер партии.