Порошенко о намерениях Путина: он повышает ставки, чтобы давить на весь мир
Петр Порошенко назвал только что подписанный указ Путина о военном призыве повышением ставок и продолжением давления на весь мир
Об этом Порошенко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает "Европейская Солидарность".
"Это стопроцентное поднятие ставок, поднятие температуры и продолжение давления на весь мир при подготовке к агрессии в Украине. 5 минут назад появилось заявление спикера Государственной Думы России Володина, заявившего о том, что если сейчас возникает угроза для граждан Российской Федерации и соотечественников, которые проживают на территории "ЛНР" и "ДНР", они переходят к военным действиям", - сообщил Петр Порошенко.
"Вот вам смысл этих сирен. Вот вам смысл детей, которых показывают в рамках информационных кампаний "эвакуации". Вот вам смысл этого указа. Путин – безумный человек, повышающий ставки. И нам на сегодняшний день очень серьезно нужно относиться к рискам и угрозам, которые возникают из-за захватнической политики безумного Путина", – резюмировал Порошенко.
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