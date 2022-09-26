Порошенко о мобилизации в России: кампания по увеличению количества "мяса"
Петр Порошенко во время поездки в Харьковскую область заявил, что мобилизация в России в конце концов приведет к краху путинского режима
Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .
"Сегодня очень сложные времена. Потому что фейковые процессы, которые они называют "референдумами", лишь обостряют ситуацию с агрессией, дополнительно развязівают агрессору руки", - сказал Порошенко во время встречи с бойцами Сил Специальных Операций, которым он передал дроны, генераторы и другую технику.
"Мобилизация, которую они объявили, это не просто признак краха первого этапа агрессии - для того, чтобы не дать тем российским контрактникам, у которых истекает срок, бежать с фронта. На сегодняшний день они могли потерять более 40% своего личного состава", - констатирует Порошенко.
"Эта мобилизация имеет отношение не к военному делу, а к сельскому хозяйству. Мобилизация – это некакая "мясная кампания" по увеличению количества "мяса", которое должно поступить из России", – говорит Порошенко.
"Для нас это – испытание, и сегодня мы все должны объединиться, чтобы дать отпор врагу. Если коротко говорить, то с начала объявления кремлевским идиотом мобилизации это означает, что война пришла в Россию. Раньше они сидели на диванах и давали поручения, каким образом убивать украинцев, демонстрируя диванно-телевизионный патриотизм, на сегодняшний день они точно почувствовали, что такое война, что такое слезы, что такое потеря родных, родителей, сыновей... Они сегодня уже не могут не выходить на протесты. ", – убежден пятый президент.
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