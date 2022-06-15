"Мы добились реализации того, чего хотели. Мы не верили Путину, как не верим сейчас. Наша задача была во-первых отвести угрозу или по крайней мере отсрочить войну. Выбить себе восемь лет, чтобы мы возобновили экономический рост и построили мощь Вооруженных Сил. Это была первая задача – и она была достигнута», – сказал Порошенко.

"Как говорит Сунь-цзы, самое главное победа в войне означает не военную победу, а искусство избежать войны".

Несмотря на то, что война была восемь лет – относительно полномасштабной военной операции я считаю, что Минские соглашения выполнили свою задачу", – констатирует пятый президент.

"Вопрос можно ли вообще с путиным избежать войны? Я хочу подчеркнуть, что в течение лет моего президентства эскалации к полномасштабному конфликту нам удавалось избежать. Я это не отношу только к своим преимуществам, но для Украины это была очень важная задача", – говорит Порошенко.

"Возможно, я могу предположить, что путин стал менее адекватным в 2022-м, перестал воспринимать украинские реалии и глобальные мировые реалии. Возможно, это сыграло и с ним, и с Россией очень злую шутку. В этой ситуации я могу настаивать – Украина точно победит, с Украиной сейчас весь мир. И чем быстрее Россия признает суверенитет Украины в рамках международно признанных границ, тем меньше это будет иметь разрушительные последствия для России", - резюмирует Петр Порошенко.