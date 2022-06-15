Порошенко о Минских договоренностях: мы получили восемь лет, чтобы создать ВСУ и восстановить экономику
Петр Порошенко в интервью журналисту Виталию Портникову для совместного проекта Радио Свобода, телеканалов "Еспресо" и "Настоящее Время" сказал, что Минские договоренности позволили Украине получить время для развития и укрепления Вооруженных сил, возобновления экономического роста. Порошенко подчеркнул, что это была главная задача, и она была достигнута
"Мы добились реализации того, чего хотели. Мы не верили Путину, как не верим сейчас. Наша задача была во-первых отвести угрозу или по крайней мере отсрочить войну. Выбить себе восемь лет, чтобы мы возобновили экономический рост и построили мощь Вооруженных Сил. Это была первая задача – и она была достигнута», – сказал Порошенко.
"Как говорит Сунь-цзы, самое главное победа в войне означает не военную победу, а искусство избежать войны".
Несмотря на то, что война была восемь лет – относительно полномасштабной военной операции я считаю, что Минские соглашения выполнили свою задачу", – констатирует пятый президент.
"Вопрос можно ли вообще с путиным избежать войны? Я хочу подчеркнуть, что в течение лет моего президентства эскалации к полномасштабному конфликту нам удавалось избежать. Я это не отношу только к своим преимуществам, но для Украины это была очень важная задача", – говорит Порошенко.
"Возможно, я могу предположить, что путин стал менее адекватным в 2022-м, перестал воспринимать украинские реалии и глобальные мировые реалии. Возможно, это сыграло и с ним, и с Россией очень злую шутку. В этой ситуации я могу настаивать – Украина точно победит, с Украиной сейчас весь мир. И чем быстрее Россия признает суверенитет Украины в рамках международно признанных границ, тем меньше это будет иметь разрушительные последствия для России", - резюмирует Петр Порошенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 37
- Актуальное
- Важное