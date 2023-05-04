Порошенко о дронах над Кремлем: если мы уже ударим, то там ничего не останется

"Сейчас враг очень нервничает. То он сам над собой поднимает над кремлем беспилотники, то сам их героически сбивает для того, чтобы обвинить нас. Я хочу сказать, что если мы уже ударим, то там ничего не останется. Мы эти цирки устраивать не будем". - подчеркивает пятый президент.

"Это уже не контрнаступление – зимнее наступление россиян мы закончили заранее. Это наше наступление", – говорит Петр Порошенко.