Порошенко о дронах над Кремлем: если мы уже ударим, то там ничего не останется
Петр Порошенко во время поездки в военные сказал, что россияне сейчас очень нервничают в ожидании украинского наступления. Он заметил, что враг прибегает к дешевым провокациям, но они ему не помогут
"Сейчас враг очень нервничает. То он сам над собой поднимает над кремлем беспилотники, то сам их героически сбивает для того, чтобы обвинить нас. Я хочу сказать, что если мы уже ударим, то там ничего не останется. Мы эти цирки устраивать не будем". - подчеркивает пятый президент.
"Это уже не контрнаступление – зимнее наступление россиян мы закончили заранее. Это наше наступление", – говорит Петр Порошенко.
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