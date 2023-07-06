Поэтому все ветви власти должны сконцентрировать усилия и выполнить список рекомендаций Еврокомиссии, чтобы до конца года начались предвступительные переговоры, говорит Порошенко.

"Главное дело сделали наши воины, а остальное еще предстоит сделать. Не надо искать другие пути. Я услышал в Брюсселе фразу: "Это не о переговорах и не о компромиссах". Мы все переговоры завершили тогда, когда получали статус, а это то, что нужно выполнить. Прекратите дискуссии и работайте", – заметил пятый президент.

"Моя цель – максимально сделать все, чтобы в октябре Еврокомиссия проголосовала за начало переговоров о будущем вступлении Украины в Евросоюз. А в декабре Европейский Совет должен проголосовать о начале переговоров. Я оптимист, но мы должны очень-очень тяжело работать, потому что от этих двух месяцев зависит будущее Украины. Как когда-то сказал Ландсбергис – известный друг Украины, один из лидеров Литовского государства: НАТО – это о жизни, а Евросоюз – это о высоких стандартах жизни, и когда мы будем именно так понимать это, то все у нас будет хорошо. Этому было посвящено наше пребывание в Брюсселе", – отмечает Порошенко.

"В европейскую часть парламентского комитета Ассоциации входят настоящие друзья Украины. Там нет ни одного равнодушного, там нет ни одного скептика. Надо научиться слушать их рекомендации, потому что у них болит сердце за Украину. И они это демонстрировали годами. Когда они говорят, что мы должны сделать, – это такой честный и прямой разговор», – говорит Порошенко.

Он также отметил: если предвступительные переговоры не начнутся в этом году – неизвестно, когда они вообще начнутся.

"Это отвергнет Украину от европейской интеграции и создаст дополнительные угрозы существованию государства", – считает Порошенко.

Он предостерег от безответственного подхода к имплементации соответствующих требований Еврокомиссии: "Это и вопросы независимости антикоррупционной инфраструктуры, верховенства права, судебной реформы. Надо отбросить эти бессмысленные законопроекты, которые пытаются снова поставить суды под контроль власти – это противоречит европейским принципам. И вопросы защиты прав человека , защиты свободы слова, инвестиционный климат, на который партнеры обращают особое внимание. Мы должны записать, понять, распланировать - и ничего важнее сейчас для работы парламента нет", - отмечает Порошенко.

"Сейчас были представлены все фракции в делегации, мы говорим единым голосом, на одном языке. Мы мотивированы. Очень амбициозная декларация была принята по итогам нашей работы в Парламентском комитете Ассоциации. Все позиции, которые Украина должна выполнить, предложили европейцы. Мы не можем оттуда выбрасывать. ничего. Я еще раз подчеркиваю – это уже не торги", – констатирует пятый президент.

"Если мы хотим, чтобы Украина была европейской, она должна быть свободной и демократической. Война не является оправданием для того, чтобы не защищать демократию, антикоррупцию, свободу. И к силе украинских воинов мы должны добавить эффективность украинского общества", – говорит Порошенко. .