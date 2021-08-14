Порошенко: новая волна коронавируса неотвратимая, надо существенно нарастить темпы вакцинации

"Новая волна неотвратима. Более того, она уже началась. Число новых больных, заболевших коронавирусом, уже более 1200 человек. Если брать статистику Национальной академии наук, Украина уже заплатила очень большую цену - 150 тысяч человек умерли от коронавируса. Никто не верит "статистике" Зеленского, который говорит, что умерли меньше 60 тысяч. Это ложь. Потому что каждая семья, каждый человек в Украине имеет близкого друга, родственника, знакомого, который, к сожалению, ушел из жизни, в связи с тем, что он не получил вакцинации, лекарства, кислород и кровать в больнице. Почему? Потому что средства из коронавирусная фонда властью были разворованы ", - отметил Петр Порошенко.

"Еще в марте прошлого года я подал предложения в Верховную Раду для того, чтобы сформировать Коронавирусный фонд. Но средства забрали из культуры, ликвидировав программы Украинского культурного фонда, театра, искусства, образования - остановив программу Новой украинской школы. Средства забрали по децентрализации, забрали в обществ. И куда же они передали, создали они новые кровати или они построили кислород, или они сделали предоплату, чтобы уже во второй половине 2020 года иметь вакцину? Нет. они их разворовывали через вдвое завышенные суммы, которые они тратят на "большое крадивництво". Потому что стоимость дорог при Зеленскому выросла почти вдвое по сравнению со стоимостью дорог, которые начали при Порошенко ", - возмутился пятый президент.

"Что происходит сейчас? Сейчас есть новый, чрезвычайно опасный штамм" Дельта ". Мы имеем возможность сейчас резко нарастить вакцинации. Надо было это делать в январе - тогда, когда делал это весь мир. Сейчас де-факто 95% населения Украины невакцинированных. НЕ ведется кампания разъяснения, что такое вакцинация. Почему? Потому что все видосики Зеленский снимает только для того, чтобы отвлечь внимание от тех многочисленных провалов, которые на сегодняшний день продемонстрировала эта "зеленая власть", - отмечает Порошенко.

"Надо срочно вакцинировать людей. Надо закупить уже сейчас современные лекарства, которые за эти 7-8 месяцев мировая фармакология разработала. Вакцинированы люди, даже если они и заболевают, гораздо легче переносят болезнь. И я призываю с этим не шутить. Закупить качественные вакцины. Сотрудничество с мировым сообществом, обеспечить необходимые шаги для защиты людей и спасти жизни ", - резюмирует пятый президент.