Порошенко: никаких других гарантий безопасности не может быть, только НАТО

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .

"Никаких других гарантий безопасности не может быть. Никаких формул, никаких ратификаций. Одна гарантия безопасности – и называется она 5 статья Североатлантического соглашения, 5 статья НАТО", – отмечает Порошенко.

"Украина должна получить это, а НАТО должна принять. Сегодня НАТО больше заинтересована в членстве Украины, чем Украина в членстве в НАТО", - считает пятый президент.

"Если и проводить какие-либо переговоры с Путиным, то переговоры могут быть только по факту, что НАТО не подверглось шантажу Путина. НАТО открыло дверь и приняло Украину к себе в состав. В этой ситуации - это будет единственной гарантией безопасности", - резюмирует Порошенко.