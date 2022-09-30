Порошенко: никаких других гарантий безопасности не может быть, только НАТО
Петр Порошенко в интервью телеканалу "Прямой" во время поездки на освобожденные территории Харьковской области сказал, что для Украины нет никаких других гарантий безопасности, чем членство в НАТО. Он также отметил, что сегодня НАТО заинтересовано в членстве Украины даже больше, чем Украина в НАТО
Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .
"Никаких других гарантий безопасности не может быть. Никаких формул, никаких ратификаций. Одна гарантия безопасности – и называется она 5 статья Североатлантического соглашения, 5 статья НАТО", – отмечает Порошенко.
"Украина должна получить это, а НАТО должна принять. Сегодня НАТО больше заинтересована в членстве Украины, чем Украина в членстве в НАТО", - считает пятый президент.
"Если и проводить какие-либо переговоры с Путиным, то переговоры могут быть только по факту, что НАТО не подверглось шантажу Путина. НАТО открыло дверь и приняло Украину к себе в состав. В этой ситуации - это будет единственной гарантией безопасности", - резюмирует Порошенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.69
Покупка 40.69Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.24Продажа 40.46
- Актуальное
- Важное