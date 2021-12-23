Порошенко не пришел в ГБР по подозрению в госизмене

Об этом свидетельствует брифинг адвокатов Порошенко и советницы патронатной службы ГБР Татьяны Сапьян, передает РБК-Украина .



"Сегодня в 10:00 мы ждали появления Петра Порошенко, но, как вы видите, он не появился. Этот факт зафиксирован... Ждали именно Порошенко и, соответственно, присутствие его адвокатов не предполагалось", - подчеркнула Татьяна Сапьян.



В ГБР появились адвокаты пятого президента Украины, но их не приняли. После того, как им объяснили, что адвокатов не приглашали, они вызвали правоохранителей, расценив такой ответ как нарушение права подозреваемого на защиту.



Также адвокаты Петра Порошенко заявили, что их подзащитный не должен 23 декабря приходить в ГБР согласно повестке от 20 декабря, которую ему пытались вручить, поскольку ее должны предоставить как минимум три дня, не считая первого дня.