"Порошенко не делал шагов в интересах РФ": нардеп Костенко назвал дело против пятого президента "абсурдом и давлением на оппозицию"

Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на телеканале Эспрессо.



"Процесуальные моменты вызвали много вопросов. Когда мы говорим о таком уровне, когда уголовные дела против президента, мы должны понимать, что когда мы их доводим до суда - это знак, как наружу, так и в середину страны. За нами смотрят все наши международные. партнеры", - заявил нардеп.



Он считает, что в подобных делах доказательства должны быть такими, чтобы на 100% их нельзя было разбить.



"Мы видим много нюансов, когда даже генеральный прокурор, который должен был подписать это подозрение - ушел на 1 день в отпуск. Здесь кто-нибудь увидит, что это было сделано, чтобы его не подписывать. О судье, который ведет. Это тоже нюанс, что он защищал диссертацию или работу у Татарова, который сейчас работает в Офисе президента и, возможно, тоже имеет конфликт интересов и сотрудничает. Что касается того, что судья идет на 2 дня в совещательную комнату и от него нет известия - это тоже плохой сигнал наружу" , – считает нардеп.



По его мнению, дело против Порошенко – это четкий политический процесс, созданный, чтобы давить на оппозицию.



"Идет плановое давление. Власть планирует в этом году планировать определенные движения делать, и по Минскому процессу. Для этого нужно убрать людей, которые не согласны с этим. Если говорить о самой измене – для меня это абсурд, если честно. Если бы президент хотел бы сделать госпредательство - он бы его сделал, президент имеет для этого все полномочия. Мы не видели этого. Я не видел вопросов, которые делались в интересах России", - подытожил Костенко.

Напомним, 20 декабря 2021 года ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

6 января 2022 Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.

17 января Порошенко прилетел в Украину . Из аэропорта он уехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.

Печерский районный суд не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу относительно государственной измены. Заседание было перенесено на 19 января.