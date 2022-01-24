Порошенко не будет участвовать в постановочных шоу по заказу Офиса Зеленского, - адвокат Новиков
Адвокаты пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" заявили, что Петр Порошенко не намерен участвовать в "постановочном шоу по заказу Офиса Зеленского"
Об этом адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань сказали на брифинге, передаёт Еспресо.TV.
Адвокаты подчеркнули, что ГБР вышло из правовых рамок и работает исключительно по сценарию власти, преследуя Порошенко и распространяя ложь.
В частности, как сообщил Игорь Головань, он утром 24 января сдал загранпаспорта Петра Порошенко в Государственную миграционную службу, что не помешало ГБР распространить ложную информацию о паспортах.
"Связанные с этим лживым сообщением ГБР пошли утечки, якобы Петра Порошенко сегодня вызывают на допрос. Это явное и откровенное нарушение закона, поскольку в соответствии с УПК, вызовы должны поступать за три дня, первый день не учитывается. Если Петра Порошенко вызвали, то его вызвали уже не просто с нарушением на один день, а вызывали сегодня на сегодня, что еще раз подтверждает, что ничего общего действия ГБР с законом не имеют, что это исключительно политически мотивированные преследования", - отметил Головань.
"Но все равно мы ГБР посетили", – сообщил адвокат.
"Когда мы появились в здание ГБР, нас там никто не ожидал. То есть мы приехали, Петр Порошенко приехал, приехали адвокаты, нас пропустили, но нас никто не встречал - ни следователь Дзвонык, к которому мы ехали, ни какой-либо другой следователь. До него не смогли дозвониться, его не нашли. То есть мы, прождав там четверть часа, поехали по своим делам", - рассказал Илья Новиков.
"Нам неофициально сообщают, что вроде бы на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и Виктора Медведчука. По нашему мнению, все это дело имеет целью исключительно пиаровские эффекты. Именно ради того, чтобы некоторые СМИ, которые поддерживают Офис Генпрокурора и Офис президента, имели возможность сделать такую картинку, сделать видосик, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР", - отметил Новиков.
"Мы еще раз настаиваем, что играть в ту игру, которую нам предлагают, мы не будем", – отметил адвокат Порошенко.
"Порошенко уже дал показания. Это было в июне прошлого года. Он уже дал показания по этому делу и от любого сотрудничества со следствием в будущем мы намерены отказаться. Если следователи считают, что им нужны показания человека, подозреваемого в совершении. государственной измены, и без этих показаний не может дело дальше двигаться, - это смешно, потому что если вы можете вести следствие только исключительно, когда вам люди дают показания на самих себя, или, под давлением, на других лиц, то это не следствие - это что-то. несерьезное", – считает Новиков.
"И в будущем мы не намерены и советуем Петру Порошенко не участвовать в каких-либо мероприятиях, допросах, следственных действиях и т.п., если не будет законно, установленным образом, в установленное время, заранее, заблаговременно уведомлено о назначении таких действий", - подытожил Новиков.
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- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене. Представитель ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- ГБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко.
- 17 января Порошенко вернулся в Украину. В аэропорту на паспортном контроле лидера "Евросолидарности" встретили работники ГБР, а пограничники проверяли документы пятого президента около 15 минут.
- Перед аэропортом Порошенко ожидали многочисленные сторонники, в том числе общественные и политические деятели, а также нардепы из других фракций. Прибытие лидера Евролидарности освещали на месте событий международные и украинские журналисты.
- После выступления перед сторонниками Порошенко поехал из аэропорта сразу в суд, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения. Выступления сторон в суде продолжались до 17:30, после чего судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату принимать решение. В совещательной комнате судья пробыл около 5 часов, однако никакого решения не принял. В зал заседаний вышел секретарь суда и сообщил, что решение по Порошенко объявят 19 января в 14.00.
- 19 января суд назначил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о госизмене.
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