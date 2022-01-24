Порошенко не будет участвовать в постановочных шоу по заказу Офиса Зеленского, - адвокат Новиков

Об этом адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань сказали на брифинге, передаёт Еспресо.TV.



Адвокаты подчеркнули, что ГБР вышло из правовых рамок и работает исключительно по сценарию власти, преследуя Порошенко и распространяя ложь.



В частности, как сообщил Игорь Головань, он утром 24 января сдал загранпаспорта Петра Порошенко в Государственную миграционную службу, что не помешало ГБР распространить ложную информацию о паспортах.



"Связанные с этим лживым сообщением ГБР пошли утечки, якобы Петра Порошенко сегодня вызывают на допрос. Это явное и откровенное нарушение закона, поскольку в соответствии с УПК, вызовы должны поступать за три дня, первый день не учитывается. Если Петра Порошенко вызвали, то его вызвали уже не просто с нарушением на один день, а вызывали сегодня на сегодня, что еще раз подтверждает, что ничего общего действия ГБР с законом не имеют, что это исключительно политически мотивированные преследования", - отметил Головань.



"Но все равно мы ГБР посетили", – сообщил адвокат.



"Когда мы появились в здание ГБР, нас там никто не ожидал. То есть мы приехали, Петр Порошенко приехал, приехали адвокаты, нас пропустили, но нас никто не встречал - ни следователь Дзвонык, к которому мы ехали, ни какой-либо другой следователь. До него не смогли дозвониться, его не нашли. То есть мы, прождав там четверть часа, поехали по своим делам", - рассказал Илья Новиков.



"Нам неофициально сообщают, что вроде бы на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и Виктора Медведчука. По нашему мнению, все это дело имеет целью исключительно пиаровские эффекты. Именно ради того, чтобы некоторые СМИ, которые поддерживают Офис Генпрокурора и Офис президента, имели возможность сделать такую картинку, сделать видосик, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР", - отметил Новиков.



"Мы еще раз настаиваем, что играть в ту игру, которую нам предлагают, мы не будем", – отметил адвокат Порошенко.



"Порошенко уже дал показания. Это было в июне прошлого года. Он уже дал показания по этому делу и от любого сотрудничества со следствием в будущем мы намерены отказаться. Если следователи считают, что им нужны показания человека, подозреваемого в совершении. государственной измены, и без этих показаний не может дело дальше двигаться, - это смешно, потому что если вы можете вести следствие только исключительно, когда вам люди дают показания на самих себя, или, под давлением, на других лиц, то это не следствие - это что-то. несерьезное", – считает Новиков.



"И в будущем мы не намерены и советуем Петру Порошенко не участвовать в каких-либо мероприятиях, допросах, следственных действиях и т.п., если не будет законно, установленным образом, в установленное время, заранее, заблаговременно уведомлено о назначении таких действий", - подытожил Новиков.



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