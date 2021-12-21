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Главная Общество Порошенко не будет оставаться за границей дольше обещанного, а следователи и судьи не будут желать браться за подозрение, не подписанное Венедиктовой, - экс-нардеп Ильенко
Эксклюзив

Порошенко не будет оставаться за границей дольше обещанного, а следователи и судьи не будут желать браться за подозрение, не подписанное Венедиктовой, - экс-нардеп Ильенко

21 декабря, 2021 вторник
19:35
Общество

Бывший народный депутат Украины Андрей Ильенко считает, что дело с новым подозрением Петру Порошенко будет продолжаться долгое время

Об этом он заявил в эфире "Содержимое с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.

"Я думаю, Петр Порошенко вернется в Украину, не думаю, что он будет находиться за границей больше, чем анонсировал. Он политик, если он останется за границей, это будет конец его как политика, и он это прекрасно понимает", - считает Ильенко.

По его мнению, Порошенко также понимает, что вряд ли правоохранительная и судебная система имеет достаточную волю действительно доводить это дело до тяжелых для него последствий.

"Если мы посмотрим на ситуацию, даже тот факт, что это подозрение, которое имеет очень много ошибок подписала не генеральный прокурор, а человек шестой по иерархии в Офисе генпрокурора - это говорит уже о многом. Если генпрокурор не хочет участвовать в этой истории Почему мы думаем, что рядовые следователи или судьи, они будут гореть желанием эту историю реализовывать. Я не думаю, что там завтра будет стоять вопрос о заключении или что-то подобное", - сказал экс-нардеп.

Он считает, что это дело, которое продлится долгое время.

"Порошенко не будет оставаться за границей и давать говорить политическим оппонентам о побеге, есть что хоронить, он боится", - подытожил экснардеп.

  • Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.
  • СБУ вручила подозрение по этому делу экс-министру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.
  • Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
  • Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января. Таким образом он не придет на допрос в ДБР.

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Петр Порошенко
сообщение о подозрении
Змістовно з Єгором Чечериндою
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