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Порошенко накануне Саммита Украина-ЕС: ожидаем решения уже в 2023 году начать переговоры о вступлении в Евросоюз

2 февраля, 2023 четверг
16:31
война с Россией

Петр Порошенко в своем видеообращении в канун Саммита Украина-ЕС подчеркнул, что власть, оппозиция и гражданское общество должны объединить усилия и ускорить имплементацию европейских реформ. "Война не должна помешать, как того хотел бы Путин", – считает пятый президент

Порошенко констатирует, что это будет первый с начала полномасштабного российского вторжения и первый с момента получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС Саммит Украина – Европейский Союз: "он – символичен, потому что свидетельствует и о смелости и решительности руководства Евросоюза, и о том, что они – наши настоящие друзья".

"На прошлой неделе в Брюсселе у меня были многочисленные переговоры с членами Еврокомиссии, представителями Европейской службы внешней деятельности, депутатами Европарламента. Отдельная работа проводилась с Генсеком и всем руководством НАТО в штаб-квартире Альянса. Поддержка Украины – абсолютна и безусловна. Единство и солидарность с Украиной – незыблемы и беспрецедентны", – констатирует Порошенко и призывает использовать это единство на пользу евроинтеграции.

По его мнению, саммит должен четко зафиксировать изменение принципа "помочь Украине выжить" на принцип "поддерживать Украину до победы". Это оружие, танки, самолеты, обучение военных и финансовая помощь.

"Во-вторых, усиление санкционного давления на Россию как один из ключевых факторов победы. Западное оружие+санкции+мужество наших Вооруженных Сил равно победе над рашизмом", – считает Порошенко.

Порошенко отмечает: требуют дальнейшей координации вопросы увеличения и усовершенствования макрофинансовой, экономической, гуманитарной помощи Украине и начало реализации программы послевоенного восстановления – с прозрачными механизмами отчетности и контроля за использованием средств.

"В-четвертых, восстановление справедливости и привлечение к ответственности путинских военных преступников. Должны вывести в предметную плоскость вопрос о создании специального международного трибунала за преступления агрессии против нашего государства", – настаивает пятый президент.

Он также ожидает решения уже в 2023 году начать переговоры о вступлении в Евросоюз. "И наконец - на саммите НАТО в июле должно быть принято решение о приглашении Украины вступить в Альянс", - отмечает Петр Порошенко.

"В прошлом году украинские власти в рамках стратегии национального единства дали слово выполнить семь предпосылок для таких переговоров. Мы поддерживаем все усилия на этом направлении. Очевидно, насколько важна домашняя работа над достижением критериев членства в Евросоюзе. Именно от Украины, ее власти прежде всего, зависят темпы интеграции в Объединенную Европу. Если осенью Евросоюз не признает надлежащее выполнение Украиной семи предпосылок и не одобрит решение о "зеленом свете" для начала предвступительных переговоров, общество этого не простит", - предостерегает пятый президент.

"Искренне желаем власти успеха, готовы подставить плечо и работать сообща, потому что членство в ЕС и НАТО – это наша стратегическая цель и национальная идея. Такая же, как и армия, как и язык, как и вера. Время все расставило по своим местам. Не будем забывать ни на мгновение, что и Соглашение об ассоциации, и заявка на членство подписаны кровью украинских героев", – резюмирует Порошенко.

Новости
Петр Порошенко
Европейская солидарность
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