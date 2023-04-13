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Порошенко на южном фронте: сейчас нет ничего важнее, чем обеспечить армию оружием, техникой и деньгами

13 апреля, 2023 четверг
16:48
Новости

Петр Порошенко во время поездки на южное направление передал технику одной из вновь созданных бригад Десантно-штурмовых войск, которая сейчас проводит боевое слаживание

Десантникам привезли 5 грузовиков DAF с мобильными банями на прицепах. Также генераторы, радиостанции, ретрансляторы, автомобильные шины.

Не обошлось и без пасхальных гостинцев. Марина Порошенко собственноручно испекла паски, а еще военным передали свежие "Киевские" торты.

Порошенко, привезший десантникам 5 бытовых комплексов, шутит: это настоящий Чистый четверг. И добавляет: украинцы должны объединяться вокруг ВСУ, чтобы очистить нашу землю от российской нечисти, а духовную жизнь – от московского патриархата.

Пятый президент отмечает: сегодня все ресурсы должны идти, прежде всего, на обеспечение Вооруженных Сил Украины, в том числе и финансовые. По словам десантников, которые готовятся к жестоким боям с врагом, сейчас денежное довольствие не превышает 25 тысяч гривен.

Порошенко заметил: Верховная Рада приняла решение вернуть доплаты 30 тысяч гривен и урезать зарплаты госчиновникам. Говорит: это справедливо, а если, например, "прокурорские" хотят зарабатывать больше – пусть едут на передовую.

"Если воины, проводящие боевое слаживание, восстанавливающие боеспособность, на сегодняшний день перешли с 50 тысяч на 20 – это антиконституционно", – возмущается Петр Порошенко.

"С 2014 года мы делали все для того, чтобы создать Вооруженные Силы, повышать денежное довольствие украинских воинов. И сейчас мы будем делать все для того, чтобы достойно платили бойцам", – отмечает Порошенко. По его словам, вместо того чтобы тратить средства государственного бюджета на второстепенные статьи, нужно направить их исключительно на армию.

"Сейчас ничего важнее для нас, чем обеспечить воинов оружием, зарплатами, медицинским обслуживанием, выплатами семьям погибших, компенсациями за ранения – ничего важнее нет", – убежден пятый президент.

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