Порошенко на юге передал новой бригаде морской пехоты грузовики и "Старлинки"

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность".

"Бригада - новая, а вот командиры и личный состав - наши хорошие знакомые. С этими ребятами мы пересекались еще с 2014 года, многие из них были в десанте, в знаменитой 79-й бригаде. Сейчас они создают новую бригаду морской пехоты. бригаде нужно что? Правильно – техника", - отмечает Порошенко.

"Мы знаем, что россияне готовят мощное наступление на нескольких направлениях – Лиман, Бахмут и вплоть до Угледара, попытка захватить всю Донецкую область и позиции на Юге. Здесь нам нужно предупредить высадку десанта, и именно на морскую пехоту мы очень рассчитываем", – говорит Порошенко.

"Мы привезли 5 модифицированных DAF. Они все разные. На некоторых - тент для перевозки личного состава. На некоторых установлены зенитные установки ЗУ-23-2, чтобы "шахеды" не угрожали жизни украинцев. Мы пытаемся обеспечить противовоздушную оборону - то, чем мы занимались с 2014 года", – показывает Порошенко.

"Это сегодня 100-й автомобиль DAF. Это и военный тягач, это и артиллерийский тягач, это и тачанка. Для зениток - гораздо более жесткая подвеска, большая грузоподъемность и проходимость. И надежность, там шестицилиндровый дизель, минимум электроники", - объясняет Порошенко.

Морпешкам привезли и "Старлинки" для того, чтобы обеспечивать связь.

"Мы провели полное тестирование – они все работают", – говорит Порошенко.

"И самое большое сокровище - это шины, потому что и волонтерские бусики, и пикапы без новых шин не поедут. Вам, как водителям, это очень хорошо известно", - отмечает пятый президент.

Военные благодарят за помощь и, пользуясь случаем, передают волонтерам новые заказы.

"Приближается годовщина полномасштабного вторжения и 9 лет этой ужасной войны. Хочу подчеркнуть, что лучшим дипломатом, самым эффективным переговорщиком в мире сейчас является ВСУ. И поэтому наша команда делает все возможное, чтобы в ВСУ поступила необходимая помощь", - говорит Порошенко.