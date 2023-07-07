Порошенко на встрече с руководством МАГАТЭ призвал сделать все возможное, чтобы российские войска вышли с территории ЗАЭС

Об этом пишет сайт партии "ЕС".

"Первоисточником всех вызовов в сфере атомной энергетики, с которыми сейчас сталкивается Украина, является неспровоцированная и варварская война Путина нашего государства", – отметил пятый президент. Он подчеркнул, что Россия должна немедленно вывести все свои войска и со станции, и с территории Украины в целом.

"Только так можно вернуть безопасность и предсказуемость и обезоружить ядерный шантаж Путина", – считает Порошенко.

"Подробно остановились на угрожающей ситуации вокруг ЗАЭС. Он подчеркнул, что МАГАТЭ следовало бы усилить информационную кампанию для предоставления объективной информации об угрозах для ЗАЭС в связи с российской оккупацией станции", – сообщил Петр Порошенко в Facebook. Он также предложил разместить на ЗАЭС мощную миссию "энергетических миротворцев" МАГАТЭ во избежание самого худшего сценария.