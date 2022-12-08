Порошенко на встрече с премьер-министром провинции Саскачеван призвал Канаду увеличить военную помощь Украине
Петр Порошенко на полях Форума Международного демократического союза в Вашингтоне провел встречу с премьер-министром канадской провинции Саскачеван Скоттом Мо
"Детально проинформировал о ситуации на фронте и героической борьбе Вооруженных Сил Украины и всего украинского народа против российского агрессора. Призвал премьер-министра способствовать увеличению военной помощи Украине со стороны Канады для ускорения нашей общей победы над путинским режимом, а также поддержки в преодолении разрушительных последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины", – сообщил Порошенко в Facebook .
"Обсудили возможность практической реализации инициативы строительства поселения для беженцев и перемещенных лиц, так называемого "Саскачеванского поселения". Премьер заверил в решительной готовности правительства провинции помогать Украине, потому что 17% жителей провинции Саскачеван - это украинцы", - написал Порошенко.
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