Порошенко на восточном фронте передал технику и оборудование спецназовцам "Азова"
Петр и Марина Порошенко во время поездки на восточный фронт передали отдельному отряду спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины три тентованных грузовика DAF, а также передвижную авторемонтную мастерскую, электротехнику и снаряжение
Об этом сообщает пресс-служба партии "ЕС".
"Нам сегодня привезли три автомобиля тентованные DAF, один DAF есть машиноремонтный, десять генераторов, кариматы, сварочные аппараты, холодильники и морозильные камеры", – рассказывает один из азовцевцев Владимир.
Военнослужащие отмечают: авто на фронте – критическая и всегда актуальная потребность.
"Три усиленных бельгийских ДАФа - лучшее, что есть для военных. И также ребята попросили один ПАРМ, который поможет сократить плечо логистики, и тогда подбитую технику не нужно вывозить в соседнюю область или страну. Азовцы все будут ремонтировать сразу на позициях", - отметил он.
В общей сложности во время этой поездки Фонд Порошенко и "Дело громад" передают партию техники для военных более чем на 20 миллионов гривен, часть усилит способности азовцев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.96
- Актуальное
- Важное