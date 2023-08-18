Порошенко на восточном фронте передал технику и оборудование спецназовцам "Азова"

Об этом сообщает пресс-служба партии "ЕС".

"Нам сегодня привезли три автомобиля тентованные DAF, один DAF есть машиноремонтный, десять генераторов, кариматы, сварочные аппараты, холодильники и морозильные камеры", – рассказывает один из азовцевцев Владимир.

Военнослужащие отмечают: авто на фронте – критическая и всегда актуальная потребность.

"Три усиленных бельгийских ДАФа - лучшее, что есть для военных. И также ребята попросили один ПАРМ, который поможет сократить плечо логистики, и тогда подбитую технику не нужно вывозить в соседнюю область или страну. Азовцы все будут ремонтировать сразу на позициях", - отметил он.

В общей сложности во время этой поездки Фонд Порошенко и "Дело громад" передают партию техники для военных более чем на 20 миллионов гривен, часть усилит способности азовцев.