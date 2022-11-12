Порошенко на восточном фронте: освободили Херсон - освободим Донецк, Луганск, Крым и каждый лоскуток украинской земли
Петр Порошенко, который привез помощь в подразделения на восточном направлении, рассказал о главных составляющих побед Украины. Первая встреча – с бойцами Сил специальных операций. Как объясняет Порошенко, эти ребята одними из первых заходят на оккупированные территории во время их освобождения
Об этом сообщает официальный сайт "Европейской Солидарности".
Петр Порошенко, привезший помощь в подразделения на восточном направлении, рассказал о главных составляющих побед Украины. Первая встреча – с бойцами Сил специальных операций.
Как объясняет Порошенко, эти ребята одними из первых заходят на оккупированные территории во время их освобождения.
"Именно они подвергаются наибольшей опасности. И это они приносят командованию, а впоследствии и всем украинцам счастливое известие об очередном освобожденном населенном пункте", - отмечает пятый президент.
"Сегодня мы здесь, на Востоке. Мы освободили Херсон, и я не сомневаюсь, что мы освободим Донецк, мы освободим Луганск, мы освободим Крым и мы освободим каждый лоскуток украинской земли", - отмечает Порошенко.
"Здесь очень непростая ситуация. Но и отсюда наши военные обещают нам приносить хорошие новости. А мы доставляем все, чтобы это стало возможным: буржуйки, генераторы, дроны, кариматы и спальники. Потому что не только южное, но и восточное направление должно быть освобождено от рашистской нечисти", - убежден Порошенко.
"Наши бойцы полны решимости для того, чтобы это реализовать. А от нас с вами очень зависит, чтобы мы делали три вещи. Первое – чтобы мы поддерживали Вооруженные Силы, и в этом есть наша определяющая ответственность. Второе – чтобы мы обеспечили международную поддержку Украины. И третье - мы точно должны демонстрировать единство, в том числе и в Верховной Раде, относительно законодательного обеспечения нашей победы - антикоррупционной политики, эффективного повышения экономики, защиты украинских военных, защиты украинской земли и защиты украинского народа", - отмечает Порошенко.
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