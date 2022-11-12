Порошенко на восточном фронте: освободили Херсон - освободим Донецк, Луганск, Крым и каждый лоскуток украинской земли

Об этом сообщает официальный сайт "Европейской Солидарности".

Петр Порошенко, привезший помощь в подразделения на восточном направлении, рассказал о главных составляющих побед Украины. Первая встреча – с бойцами Сил специальных операций.

Как объясняет Порошенко, эти ребята одними из первых заходят на оккупированные территории во время их освобождения.

"Именно они подвергаются наибольшей опасности. И это они приносят командованию, а впоследствии и всем украинцам счастливое известие об очередном освобожденном населенном пункте", - отмечает пятый президент.

"Сегодня мы здесь, на Востоке. Мы освободили Херсон, и я не сомневаюсь, что мы освободим Донецк, мы освободим Луганск, мы освободим Крым и мы освободим каждый лоскуток украинской земли", - отмечает Порошенко.

"Здесь очень непростая ситуация. Но и отсюда наши военные обещают нам приносить хорошие новости. А мы доставляем все, чтобы это стало возможным: буржуйки, генераторы, дроны, кариматы и спальники. Потому что не только южное, но и восточное направление должно быть освобождено от рашистской нечисти", - убежден Порошенко.

"Наши бойцы полны решимости для того, чтобы это реализовать. А от нас с вами очень зависит, чтобы мы делали три вещи. Первое – чтобы мы поддерживали Вооруженные Силы, и в этом есть наша определяющая ответственность. Второе – чтобы мы обеспечили международную поддержку Украины. И третье - мы точно должны демонстрировать единство, в том числе и в Верховной Раде, относительно законодательного обеспечения нашей победы - антикоррупционной политики, эффективного повышения экономики, защиты украинских военных, защиты украинской земли и защиты украинского народа", - отмечает Порошенко.

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