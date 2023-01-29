Он отметил, что во время встреч в штаб-квартире НАТО объяснял союзникам, что чем быстрее Украина получит мощное оружие, тем быстрее будет сломлен хребет российской армии.

"Эта неделя была очень долгой. Общение и с Генеральным секретарем НАТО, со всеми его заместителями, с послами стран НАТО при штаб-квартире Альянса заключались в следующем: если бы вы нам дали танки 7-8 месяцев назад, успехи нашего восточного наступления, южного наступления были бы значительно больше", – рассказал пятый президент.

"Россия сейчас потихоньку подтягивает резервы, потихоньку подтягивает силы. Нам нужно гораздо больше времени, чтобы поломать русные хребты. Сейчас есть решение по Леопардам, и будет очень хорошо, когда мы сможем от 5 до 10 бригад сформировать на базе бронетехники, которая поступит в Украину по решению Рамштайна. Но она должна поступить в течение 1,5-2 месяцев. Танки, которые поступят, позволят нам сформировать в каждой бригаде по танковому батальону", – констатирует Порошенко.

"Вот кто сейчас первый нанесет удар контрнаступления - тот и получит оперативное стратегическое преимущество. И именно поэтому мы должны делать все, что мы можем, чтобы как можно быстрее усилить фронт. И именно поэтому сегодня мы передаем то, что вы просили. Я очень ценю, что наша связь прямая, мы не нуждаемся в никаких посредниках. Есть просьба – и мы стараемся быстро реагировать", – объясняет Порошенко.

"У нас нет времени тянуть. Должны сделать все, чтобы сейчас как можно быстрее мы дали возможность нашим ВСУ нанести удар. С помощью партнеров. Партнеры поддерживают нас, мы поддерживаем ВСУ", – говорит Порошенко.