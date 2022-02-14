Порошенко на согласительном совете: если завтра Пристайко еще будет в Лондоне, значит отказ от НАТО – это позиция Зеленского

"Сегодня утром мы были шокированы новостью, что посол Зеленского в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, якобы чтобы предотвратить войну. Я хочу напомнить всем, что война с Россией длится уже восемь лет, и в свое время никакой внеблоковой" статус не уберег Украину от нападения России", – заметил Порошенко.

"Впервые со времен Революции Достоинства официальный представитель Украины на международной арене делает заявление об отказе от НАТО. И этим украинский посол показал, что шантаж и устрашение Путина Украины работает. Мы должны продемонстрировать абсолютно обратное2, – убежден Петр Порошенко.

Он напомнил, что Вадим Пристайко – не просто посол, а бывший министр иностранных дел, бывший экс-вице-премьер в правительстве Зеленского, ответственный за евроатлантическую интеграцию.

"После возмущения общества простого опровержения уже мало. Мы подчеркиваем, что единственный способ доказать, что позиция Пристайко не является позицией украинской власти и Зеленского – немедленно отозвать посла из Лондона и уволить его с работы", – сказал пятый президент.

"Ибо если Пристайко предлагает Украине отказаться от НАТО – лучше Украине предложить Зеленскому отказаться от такого посла. Потому что командующий ВМС Германии подал в отставку после заявлений о Крыме, глава комитета парламента Финляндии ушел в отставку после твита о том, что Украину не возьмут в НАТО. И если завтра Пристайко еще будет в Лондоне, значит, он озвучил не свою позицию, а позицию Зеленского", – резюмирует Порошенко.