Порошенко на Sky News: Мы не позволим Путину диктовать нам, каким будет будущее Украины
Петр Порошенко в эфире британского телеканала Sky News подчеркнул, что ни Путин, ни Россия никогда не будут диктовать Украине, каким будет ее будущее
Соответствующее видео в воскресенье, 27 ноября 2022 года, появилось на YouTube-канале политика.
Отвечая на вопрос, готова ли Украина к переговорам с Путиным, если он изменит свои требования, Порошенко сказал:
"Это не Путин принимает решение. Кто бы ни был президентом, лидером правительства в Украине - мы не предоставляем России права вето на любое будущее решение, включая членство Украины в НАТО. И мы демонстрируем единство во внутренней политике".
"У нас уже есть переговорщики, эти переговоры с Россией очень успешны. Имя этого участника переговоров - Вооруженные Силы Украины, которые успешно освободили украинскую Киевщину, Херсонщину, Харьковщину и много других территорий. И мы обязательно продолжим эту линию", – подчеркнул пятый президент.
"Россия использует в качестве оружия зиму, а также нефть, газ, голод и атакует мирное население Украины. Среди 70 крылатых ракет, которые запустила Россия, 30 были нацелены на Киев, 21 была ликвидирована нашей ПВО, но девять попали в объекты энергетической инфраструктуры. И это лишь доказательство того, что Россия является террористическим государством, как и решил Европарламент. Россия действует как террорист против мирного населения", - констатирует Порошенко.
"У нас нет электричества, нет отопления, нет воды. Но ни в коем случае мы не променяем украинскую свободу, демократию, суверенитет на электроэнергию, нефть, газ, тепло. Мы еще больше сплотились, мы стали еще более решительными и точно победим Россию. Россия, которую на передовой бьют украинские Вооруженные Силы, пытается атаковать мирных украинцев. Но это не дает ей результата", - считает Порошенко.
Он также призвал западных партнеров передать Украине энергетическое оборудование и средства противовоздушной обороны.
"Мы безусловно рассчитываем на глобальную поддержку. И нам нужны не только генераторы – нам нужна в первую очередь противовоздушная оборона плюс генераторы и другие запчасти для объектов критической энергетической инфраструктуры. Россия должна знать, что все российские крылатые ракеты, каждый российский ударный беспилотник, который атакует объекты гражданской инфраструктуры в Киеве, Одессе и Херсоне, точно будет сбит, и мы можем это сделать", - сказал Порошенко.
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