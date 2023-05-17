Порошенко на рабочей группе подчеркнул, что выплаты 30 тысяч военным должны быть возвращены, – Ростислав Павленко

Об этом сказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", член рабочей группы Ростислав Павленко в эфире "Прямого" .

"Пятый президент Петр Порошенко был на рабочей группе как руководитель "Европейской Солидарности" и доносил до коллег наш подход. Наш подход очень прост: 30 тысяч должны быть возвращены", – рассказал депутат.

"Говорят, что есть определенные категории, которые с точки зрения справедливости не должны их получать, потому что одно дело сидеть в ППД в условном Хмельницке, другое дело быть на бригадной глубине, или тем более на батальонной глубине на линии фронта, и получить совсем другую опасность и вовлеченность в процесс. С другой стороны, инструктор, работающий непосредственно с тем, чтобы повышать боеспособность наших Вооруженных Сил, – это совсем иное, чем условный библиотекарь или повар, просто постоянно обеспечивающий жизнедеятельность войска. Поэтому такие вещи должны рассказать сами военные и сказать, где они видят справедливость в том, чтобы кто-то получал только ставку, при том, что она будет повышена. А все-таки участвующие в боевой работе или непосредственно в ее обеспечении должны получить 30 тысяч", - отметил Ростислав Павленко.

"Те, кто непосредственно участвуют при выполнении боевого задания, - 100 тысяч, или даже больше. И Главнокомандующий Залужный это подчеркивал, что те, кто непосредственно ведет бой, там должны находиться еще и другие способы стимулирования", - пояснил депутат.

"На этом мы стоим при работе этой рабочей группы. Идет отработка того, как бы эта формула работала. Очень надеюсь, что в ближайшее время мы на это выйдем", – сказал представитель "Европейской Солидарности".

Он также прокомментировал заявление министра финансов Марченко, что доплаты военным якобы не вернут: "Такие сигналы, которые мы слышим из правительства, – они не придают оптимизма".

При этом Ростислав Павленко подчеркнул, что работа в группе идет достаточно конструктивно, все фракции парламента включаются и пытаются вернуть военным доплаты.