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Главная война с Россией Порошенко на MSNBC: не существует никакой другой структуры, кроме НАТО, которая может обеспечить безопасность

Порошенко на MSNBC: не существует никакой другой структуры, кроме НАТО, которая может обеспечить безопасность

14 сентября, 2022 среда
17:53
война с Россией Петр Порошенко

Петр Порошенко уверен, что любые переговоры о гарантиях безопасности возможны только после того, как будет освобождена украинская земля

Об этом Петр Порошенко заявил в эфире американского телеканала MSNBC.

Пятый президент ответил на вопрос, что для украинцев будет победой.

"Прежде всего, победой для нас является освобождение всей территории нашего государства. И это возможно. В 2014 году нам удалось освободить 2/3 оккупированного Донбасса, включая Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк, Славянск, Краматорск, все те города, где сегодня идут жестокие бои", – напомнил Петр Порошенко.

По словам Порошенко, вся украинская земля будет освобождена.

"Абсолютно уверен в том, что вся украинская земля будет освобождена. И тогда мы будем готовы к запуску переговоров по мировой безопасности будущего. Для безопасности мира в будущем нам нужны две вещи. Первое – депутинизировать мир, Европу и Россию. И второе – предоставить Украине членство в НАТО. Ведь не существует никакой другой структуры, которая могла бы обеспечить безопасность в Европе", – отмечает Порошенко.

"Можно было бы послушать, каких гарантий безопасности хочет Россия – с тем, чтобы остановить войну и жить в мире. Однако путь для мира, кратчайший путь к миру сегодня проходит через поставки Украине больше оружия. Чем больше оружия, тем ближе мир. Никаких сомнений в этом", – призвал Петр Порошенко.

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Украина
Петр Порошенко
НАТО
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