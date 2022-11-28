Он отметил, что это позволит уничтожать российские военные склады и командные пункты и в конце концов выбросить оккупантов из украинской земли.

"Нам нужны боеприпасы для нашей артиллерии, потому что это совершенно новый, другой тип войны. Это война артиллерии, война дронов, война авиации. Именно поэтому нам нужны реактивные истребители. Это оборонительное оружие. Мы просто не должны позволить России доминировать в нашем воздушном пространстве. Для артиллерии нам нужны боеприпасы большой дальности, очень высокой точности. И я приветствую заявление корпорации Boeing о том, что они способны поставлять нам артиллерийское вооружение с радиусом действия около 100 миль", – сказал Петр Порошенко.

"Мы демонстрируем, что украинские воины очень эффективно этим пользуются. Это нужно для того, чтобы уничтожить российскую материально-техническую базу, уничтожить российские склады боеприпасов, уничтожить российские командные пункты и выбросить россиян с украинской земли, из нашей суверенной и независимой страны", – подчеркнул Порошенко.

"Наши больницы, детские сады, школы сейчас работают на генераторах, и нам обязательно срочно нужны конвертеры, генераторы, запчасти для ремонта нашей системы. Но в то же время – и я это говорил в Вашингтоне – вместе с запчастями для нашей энергетической системы нам нужна противовоздушная оборона. Потому что мы знаем, что Россия имеет новые крылатые ракеты в Черном море, на своей территории и на территории Беларуси. И как только с помощью запчастей мы восстановим электроснабжение, будут прилеты российских крылатых ракет. Мы не боимся – это даже мобилизует нас. Мы решительны, но с противовоздушной обороной мы не дадим никакого шанса безумному маньяку Путину давить на Украину, на Европу, на весь демократический мир и нашу свободу", – подчеркнул Порошенко.

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