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Главная война с Россией Порошенко на MSNBC: Благодаря американским системам Himars ВСУ эффективно уничтожают российские склады боеприпасов

Порошенко на MSNBC: Благодаря американским системам Himars ВСУ эффективно уничтожают российские склады боеприпасов

9 июля, 2022 суббота
15:08
война с Россией Порошенко на MSNBC

Порошенко в эфире американского телеканала MSNBC сказал, что последние заявления российского диктатора Путина – это четкий сигнал Западному миру, что агрессор не планирует останавливаться на Украине

Об этом в субботу, 9 июля 2022, сообщил официальный сайт возглавляемой политиком партии "Европейская солидарность".

Порошенко отметил: слова Путина, что он "еще ничего серьезного не начал в Украине" адресованы не украинцам. Именно поэтому украинской армии как можно быстрее современное вооружение, чтобы остановить Путина, отмечает пятый президент.

"Это сигнал совсем не для Украины. Путин ведь уже делает все, что может, атакуя Украину вдоль линии фронта в 4 тысячи километров. Это его сигнал для всего Свободного мира. И это сигнал Соединенным Штатам. Ведь буквально одновременно с ним спикер российского парламента Володин сказал, а почему бы не поднять вопрос относительно Аляски. Это собственно то, о чем мы говорим постоянно. Война эта не против Украины. Эта война - против своего Свободного мира. И вот именно поэтому нам так нужно единство антипутинской коалиции", - объясняет Порошенко.

"Путин – это зло. Он убивает десятками тысяч гражданских украинцев. И он точно не остановиться, пока не остановим его мы. Наш призыв состоит в том, что остановить его следует еще в Украине. А потому помогите нам сделать и вашу работу", – отмечает Порошенко.

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"Жизне необходимо сегодня обеспечение передачи Украине новых образцов оружия. Это война дронов. Война артиллерии. Война радиоэлектронного противостояния. Использование нами систем Himars уже помогает в решении еще одной большой проблемы. Россия ежедневно использует до 60 тысяч снарядов. И даже больше: то, что НАТО не может выработать через год, Россия применяет против нас через неделю", – констатирует Петр Порошенко.

"А потому мы атакуем сейчас российские арсеналы артиллерии с использованием огневых систем Himars, что уже очень эффективной тактикой для того, чтобы остановить Россию. Только в течение последних трех дней мы сделали так на Каховском направлении в Херсонском регионе, на Шахтерском - в Донецкой области, и остановили наступление россиян", – напомнил Порошенко.

"Украина способна выбросить россиян с каждого квадратного метра украинской земли. Пример тому имеем в 2014-2019 годах, когда мы смогли освободить 2/3 оккупированных россиянами территорий Донбасса. А тогда мы применяли только оборонное оружие. Однако теперь у нас совсем другие Вооруженные Силы, которые мы создали на основе стандартов НАТО Мы сделали уроки и имеем мощную мотивацию. Это наша земля Мы защищаем собственный народ Мы защищаем свободу, демократию И защищаем также наш выбор относительно собственного будущего – возвращение к европейской семье. нет никакой мотивации", – резюмирует Петр Порошенко.

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Владимир Путин
Петр Порошенко
США
HIMARS
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