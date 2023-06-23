Порошенко на Книжном Арсенале: Украинское слово не менее важно, чем оружие
Петр и Марина Порошенко посетили Книжный Арсенал. Пятый президент подчеркнул: важно продолжать традиции этого уже культового книжного форума, несмотря на войну
Он убежден, что такие события укрепляют украинское государство, сообщает Европейская Солидарность .
"Меня очень беспокоили призывы не проводить Арсенал. Что я увидел здесь сегодня? Я сегодня здесь увидел поддержку армии. Особенно на волонтерских, на ветеранских стендах. Очень трогательно было для меня увидеть книгу Глеба Бабича. Очень важно, чтобы мы помнили наших героев, потому что это – экстраординарная личность", – отметил Порошенко.
"Я сегодня увидел реализацию того дела, которое мы начали с 2014 года. Никто не верил, что начиная с 20 миллионов книг мы выйдем на 53 миллиона в 2019 году. К сожалению, сейчас это количество падает. Но украинское общество очень нуждается в украинской книге. Я увидел армию, я увидел язык и я увидел веру. Веру в нашу победу, веру в нашу церковь, веру в Украину", – сказал пятый президент Украины.
"Сегодня я здесь встретился с сотнями, с тысячами фантастических украинских людей, на плечах которых держится Украина – не меньше, чем она держится на плечах наших героев на фронте. И с такими людьми на фронте, и с такими людьми на Книжном Арсенале мы точно победим", – убежден Порошенко.
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