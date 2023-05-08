Порошенко на GB News поиздевался над Путиным: обещал "Киев за два дня", а теперь отменяет парады в России

Отвечая на вопрос, касающийся ракетного террора россиян против гражданского населения Украины, Порошенко сказал: "Мы, украинцы, не боимся Путина, мы не боимся России. Почти девять лет мы твердо стоим на защите суверенитета, территориальной целостности, независимости Украины и нашего европейского выбора. За то, чтобы мы были членом НАТО, были членом Европейского Союза. В этой ситуации Путин не может сделать ничего больше того, что он уже сделал".

"Он потратил сотни и сотни ракет против мирных украинцев. Он обещал Киев за два дня. А сейчас Путин боится Украины и всего мира, об этом свидетельствует то, что он отменил их парад, это их пропагандистское шоу, во многих регионах России, потому что боится ", – констатирует Порошенко.

"Мы должны сохранить наше единство. Надо сохранять солидарность и двигать украинскую наступательную операцию, чтобы приблизить ее к новой победе мировой антипутинской коалиции", – призвал пятый президент.

"Нам нужны от вас две вещи. Во-первых, это оружие, боеприпасы, реактивные истребители, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и подготовка украинских военных. Тысячи украинских военных обеспечивают обучением в лагерях в Великобритании", – сказал Петр Порошенко.

"И нам нужна ваша поддержка относительно будущего членства Украины в НАТО. Мы ожидаем позицию британского правительства на саммите НАТО в Вильнюсе летом этого года", – говорит Порошенко.

Он также назвал недавние "дроны над Кремлем" очередным трюком Путина.

"Если украинские Вооруженные Силы будут атаковать беспилотником Кремль, результаты будут катастрофическими для Путина и успешными для нас. А это трюк, который демонстрирует Путин, чтобы мобилизовать свое население. Никто в мире не верит, что это имеет какую-то связь с украинскими Вооруженными Силами или с партизанами. Это трюк путинской пропаганды. Поэтому не верьте Путину. Путин как офицер КГБ никогда не говорит правду. А во-вторых, повторяю еще раз – не бойтесь Путина. Победа точно будет с нами", – уверен Петр Порошенко.