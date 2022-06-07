Порошенко на Европейском финансовом конгрессе объяснил, где взять средства для восстановления Украины
Петр Порошенко во время дебатов на Европейском финансовом конгрессе в Польше объяснил, из каких источников должно финансироваться восстановление и модернизация украинской экономики. В дебатах, которые модерировал депутат польского парламента Павел Коваль, также приняли участие вице-канцлер и министр иностранных дел ФРГ (1998-2005) Йошка Фишер и ведущий экономист Asian Infrastructure Investment Bank, директор Института глобальных дел Лондонской школы экономики и политических наук Эрик Берглоф
Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .
Порошенко считает, что источниками восстановления украинской экономики должны быть замороженные российские активы, а также помощь союзников и частные инвестиции.
"За это будет расплачиваться россия. На прошлой неделе Лондонская школа экономических и политических наук организовала очень хорошую встречу с аналитиками, подготовившими научное обоснование того, что я хочу видеть, - представители Международного валютного фонда, Всемирного банка, Еврокомиссии. И они уже подготовили некоторые результаты, отвечая на вопрос, кто будет платить", – пояснил Порошенко.
"Платить будет россия замороженными счетами и золотовалютными резервами. Будут платить и российские олигархи, которые будут счастливы предложить половину своих счетов, чтобы снять с себя санкции, что не является лучшим вариантом. Но это однозначно должны быть репарации от россии. Как предложение, можем поговорить о специальном налоге на российский газ или нефть. Следовательно, наибольшую часть - 3 или 4 сотни миллиардов долларов заплатит россия", - отмечает Порошенко.
"Мы найдем путь добиться правосудия, включая и судебные решения. Например, когда россия атаковала нас в Керченском проливе, мы пошли в Гамбургский трибунал и получили решение о немедленном освобождении украинских военных кораблей и солдат. И это было сделано через месяц, у нас было судебное решение. Почему бы нам так не сделать сейчас? У нас есть международные суды, и у меня как у президента есть два кейса против россии, где речь идет о российской агрессии в Крыму и финансировании терроризма", - считает Порошенко.
"Часть денег будет от Европы, которая будет донором, чтобы помочь нам. И они будут направлены не на восстановление, а на реформы и модернизацию, чтобы отвечать критериям ЕС", – объясняет пятый президент.
Порошенко также отметил, что нужны механизмы защиты частных иностранных инвестиций в украинскую экономику.
"Почему мы не можем, например, застраховать их в Украине от политического и военного риска, риска безопасности? Это будет стимулировать деньги не только налогоплательщиков", - также предлагает Петр Порошенко.
"Смотрите, у нас есть все механизмы, которые нам нужны, у нас есть целый мир. У нас есть задача депутинизировать Россию. И мы должны действовать быстро. Это касается и предоставления статуса, а также будущего членства в ЕС, и Плана действий по членству в НАТО", – резюмирует Порошенко.
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