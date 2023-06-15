Порошенко на Донбассе призвал прекратить срачи и сосредоточиться на поддержке армии: у нас один враг – Путин, и общая цель – победа

Об этом пишет сайт партии "ЕС".

"Не менее важным, чем мощь наших Вооруженных Сил Украины, чем помощь наших партнеров, союзников является наше внутреннее единство. У нас есть один враг – это Путин", – подчеркнул Порошенко.

"Я понимаю, что устали, я понимаю, что нервы. Но надо прекратить срач, извините за выражение. Надо держать единство до нашей полной победы. И это послание, которое я хочу передать от наших военных с фронта: единство, поддержка Вооруженных Сил и победа - превыше всего", – убежден пятый Президент.

"Я горд быть здесь вместе с героической 46-й. Бригада вела героические бои на разных направлениях. Я помню Соледар, когда 46-я до последнего держала позиции. Я помню и Бахмут", – рассказал Порошенко.

Порошенко привез бригаде технику, в том числе пять банно-прачечных комплексов и гранатометные боеприпасы. "46-я наконец-то получает полный бригадный комплект банно-прачечных комплексов. Бывает такое, что военные месяц остаются без возможности принять душ. А тут на каждый батальон будет комплекс, и за день могут несколько рот постирать форму, и принять душ", – говорит Порошенко.

"Вооруженные Силы сегодня способны выполнить очень важный комплекс задач во время наступления, и мы делаем все возможное, чтобы помочь им", - говорит Петр Порошенко.