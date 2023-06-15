Порошенко на Донбассе призвал прекратить срачи и сосредоточиться на поддержке армии: у нас один враг – Путин, и общая цель – победа
Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт вместе с бойцами 46-й бригады ДШВ обратился к украинцам с призывом прекратить внутренние конфликты и сосредоточиться на помощи Вооруженным Силам
Об этом пишет сайт партии "ЕС".
"Не менее важным, чем мощь наших Вооруженных Сил Украины, чем помощь наших партнеров, союзников является наше внутреннее единство. У нас есть один враг – это Путин", – подчеркнул Порошенко.
"Я понимаю, что устали, я понимаю, что нервы. Но надо прекратить срач, извините за выражение. Надо держать единство до нашей полной победы. И это послание, которое я хочу передать от наших военных с фронта: единство, поддержка Вооруженных Сил и победа - превыше всего", – убежден пятый Президент.
"Я горд быть здесь вместе с героической 46-й. Бригада вела героические бои на разных направлениях. Я помню Соледар, когда 46-я до последнего держала позиции. Я помню и Бахмут", – рассказал Порошенко.
Порошенко привез бригаде технику, в том числе пять банно-прачечных комплексов и гранатометные боеприпасы. "46-я наконец-то получает полный бригадный комплект банно-прачечных комплексов. Бывает такое, что военные месяц остаются без возможности принять душ. А тут на каждый батальон будет комплекс, и за день могут несколько рот постирать форму, и принять душ", – говорит Порошенко.
"Вооруженные Силы сегодня способны выполнить очень важный комплекс задач во время наступления, и мы делаем все возможное, чтобы помочь им", - говорит Петр Порошенко.
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