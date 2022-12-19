Порошенко на День святого Николая привез в Николаев мобильную котельную: десятки тысяч людей смогут более уверенно пережить эту зиму

Об этом говорится на сайте партии "Европейская Солидарность" .

"В первую очередь потому, что на случай бомбардировок в городе у нас нет возможности отключить котельную, потому что все замерзнет и будет у нас "Алчевск" в Николаеве. Мы будем использовать эту котельную, чтобы подключать ее в случае остановки основной котельной. Пока ремонтируем, восстанавливаем – можем использовать эту котельную, сохранить сети и не заморозить людей”, – говорит глава города.

Дорогостоящий проект на миллионы гривен реализовали на средства Фонда Порошенко и компании "Рошен". Петр Порошенко объясняет: "Это - уникальный проект. В Украине такого проекта еще нет. И неслучайно мы выбрали Николаев для того, чтобы запустить эту мощную, со всей необходимой электроникой передвижную котельную. Для чего? "Шахеды" рассчитаны на то, что они бы по привязке к GPS. А эта котельная мобильна, десятки тысяч людей благодаря этому могут гораздо увереннее пережить эту зиму".

"Несмотря на то, что сегодня враг отступил за Херсон, мы до сих пор в зоне поражения ракетами С-300. И 8 декабря две таких ракеты прилетели сюда. Они делают большие разрушения, ямы по четыре метра, разрушают здания. У нас уже есть опыт, когда они стреляли по котельным в начале этого года", – рассказывает Сенкевич.

"Эта котельная может работать в автоматическом режиме. А после войны мы имеем возможность ее установить в один из отдаленных районов, дооборудовать систему охранной сигнализации, и она будет работать", - говорит мэр.

Больше котельной радуется руководитель областного теплоэнерго Николай Логвинов. "Это все – украинское производство, и оборудование, если не дай Бог, повреждено – его отремонтируют на базе предприятия. Не надо заказывать материалы за рубежом. А это сделано в Украине", – объясняет опытный коммунальщик.

"Она будет резервом под 5-6 котельных. У нас есть больница, где ее можно установить. Целый микрорайон можно закрыть. Нам бы еще одну – и все было бы хорошо", – говорит Логвинов.

Ранее команда Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" привезла в Николаев системы для очистки воды - они были установлены в больницах и других социальных объектах, они и сейчас работают, подтвердил Сенкевич.

"Мы призываем масштабировать проект мобильных котельных. Давайте это сделаем в Херсоне, где люди сидят без тепла. Давайте это сделаем в Изюме. Мы готовы поделиться, дать всю информацию, проект, образцы оборудования. Мы даже готовы совместно с кем-либо с местным бюджетом, или другими волонтерскими организациями - делать это и на других территориях. Пусть приезжают, берут опыт Николаева, потому что здесь есть чему поучиться", - отмечает Порошенко.

"Давайте сейчас продемонстрируем то единство, которое мы демонстрируем с первых дней войны, и объединившись, поможем людям", – призвал Петр Порошенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb