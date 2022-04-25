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Порошенко на CNN: визит госсекретаря и министра обороны США это сигнал, что Украина не просто успешно воюет, но и побеждает

25 апреля, 2022 понедельник
17:32
Общество

Петр Порошенко в эфире телеканала CNN сказал, что визит в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина является важным и глубоко символическим шагом

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность".

Порошенко подчеркнул, что это первый визит столь высокого уровня со стороны США в столицу Украины после начала широкомасштабной войны.

"Прежде всего, мы очень ценим глобальное лидерство Соединенных Штатов в поддержку Украины. В Вашингтоне понимают лучше кого-либо, что эта война - она больше Украины. Эта война - она обо всех нас, она о Свободном мире", - подчеркивает. пятый Президент.

"А визит госсекретаря Блинкена и министра обороны Остина является глубоко символическим шагом. И очень важен сигнал на весь мир о том, что Украина не только воюет, и мы знаем как это делать. Однако это также и сигнал о том, что Украина может победить", - подчеркивает Порошенко.

"Мы очень благодарны за объемы помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, что является прекрасным примером для других союзников. По результатам визита было объявлено о новой помощи со стороны США объемом 713 миллионов. Однако этого, конечно, недостаточно. Нам нужно больше. Нам нужно больше. разрушительных санкций против России, эмбарго на нефть, эмбарго на газ, возможно даже морская блокада, а также что-то вроде программы "нефть в обмен на продовольствие", как это было в случае Ирака. В нынешних условиях такие шаги были бы очень символическими, это важно, и это нужно делать", - убежден Петр Порошенко.

Он также считает еще одним важным шагом, сделанным президентом Байденом, номинирование нового посла США в Украине.

"Мы рассчитывали на этот шаг в течение многих месяцев. Ожидаем приезда Бриджит Бринк, нового посла, уже здесь в Киеве", - резюмирует Петр Порошенко.

Новости
Петр Порошенко
Европейская солидарность
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