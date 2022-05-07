Порошенко на CNN призвал мир делать все возможное для спасения людей в Мариуполе

Об этом со ссылкой на официальный партийный сайт ЕС рассказывает Еспресо.TV .

"По Мариуполю - нам однозначно нужна поддержка всего мира. Конечно же, мы приветствуем шаг, сделанный Генеральным Секретарем ООН господином Гутеррешем. Однако нам нужна и поддержка остального мира с тем, чтобы помочь гражданским лицам эвакуироваться из Мариуполя. С тем, чтобы создать гуманитарные коридоры, ведь это действительно жизненно необходимо", - отмечает Порошенко.

Он также отметил, что беспрецедентное мужество защитников Мариуполя позволило украинской армии консолидировать свои усилия по другим направлениям обороны.

"Речь идет о героических украинских солдатах, которые сейчас пытаются достичь двух целей. Первая их цель - завязывать на себе российские силы, 20 тысяч российских солдат. Они это делают уже более 70 дней, с тем, чтобы помочь украинским военным на других направлениях консолидировать свои силы. Это чрезвычайная и очень важная роль", - подчеркивает Порошенко.

"И позиция вторая - они спасают жизнь гражданских лиц, жертв этой агрессии. Я продолжаю настаивать на том, что весь мир, включая Соединенные Штаты, должен был ввести "список Бучи" или "список Мариуполя", в котором зафиксировать всех преступников, в отношении которых следует ввести санкции. И участие экспертов ФБР для сбора показаний и доказательств, демонстрации открытости", - отмечает Порошенко.

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