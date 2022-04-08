Порошенко на ЧАЭС: международные санкции должны распространяться на Росатом, создающий ядерную угрозу всему миру

"Более месяца персонал станции был в заложниках российских оккупантов, и только профессионализм украинских специалистов спас мир от новой ядерной аварии", – говорит Порошенко.



"Это - старое хранилище ядерного топлива, оно было здесь еще при станции. Это - всемирно известный энергоблок, который взорвался. Многие годы мы вместе строили объект "Укрытие", ввели его в эксплуатацию. Я горжусь тем, что в свое время это было одно из наиболее сложных в мире инженерных сооружений, которое было сделано в сотрудничестве де-факто со всем миром. Здесь работали и французы, и американцы, и немцы, и украинские подрядчики. Мы проделали огромную работу, которая позволила сохранить ядерную безопасность мира" , – напомнил Порошенко.



"С 24 февраля по 31 марта россияне держали в заложниках и нацгравдийцев, которых они потом забрали пленными, и персонал, который не сдался, не передал управление, это очень важно", - отмечает Порошенко.



"Представители России, пытавшиеся перехватить контроль над станцией, были представители Росатома. Кто-нибудь может ответить, почему Росатом не под санкциями? Почему представители, которые были здесь, не под санкциями? Почему они не наказаны за создание ядерной угрозы миру? Если бы не наши ребята, что бы здесь было, никто не может себе даже вообразить", - предостерегает Порошенко.



"У меня просьба и к украинской власти, и к нашим международным партнерам: срочно задайте вопрос о распространении санкций на руководство, работников и структуры Росатома", - призвал Порошенко.



"Они должны быть в санкционном списке – в связи с тем, что они вытворяли здесь, на Чернобыльской станции, пытаясь перехватить контроль. И что они вытворяют на Запорожской станции, которая сейчас находится под оккупацией. Украинский персонал станции находится под бешеным давлением". Услышьте это из-под стен объекта "Укрытие", нашего конфайнмента, который сохраняет ядерную безопасность мира руками наших украинских героев", - подчеркнул Петр Порошенко.



По просьбе коллектива ЧАЭС Петр Порошенко вместе с бойцами батальона терробороны "Братья по Оружию" доставил гуманитарный груз – продукты питания и лекарства.

Как известно, с первых дней широкомасштабного вторжения Петр Порошенко обеспечивает деятельность подразделений территориальной обороны Киева и области, передает вооружение и средства защиты бойцам ВСУ. На средства Порошенко были профинансированы пулеметы ПКМ, бронированные пикапы, несколько тысяч высококачественных бронежилетов, другое снаряжение, поступившее в подразделения ВСУ и терробороны.

Гуманитарная помощь, продукты питания, лекарства, детские вещи постоянно предоставляются людям, эвакуируемым из районов активных боевых действий через Киевский железнодорожный вокзал. Пища и медикаменты от Фонда Порошенко доставляют также жителям деоккупированных пригородов Киева – Бучи, Ирпеня, а также окрестных сел.