English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Порошенко на ЧАЭС: международные санкции должны распространяться на Росатом, создающий ядерную угрозу всему миру

Порошенко на ЧАЭС: международные санкции должны распространяться на Росатом, создающий ядерную угрозу всему миру

8 апреля, 2022 пятница
19:56

Петр Порошенко на ЧАЭС призвал международное сообщество ввести санкции против руководства Росатома и работников российской компании, которые участвовали в захвате украинских АЭС

"Более месяца персонал станции был в заложниках российских оккупантов, и только профессионализм украинских специалистов спас мир от новой ядерной аварии", – говорит Порошенко.

"Это - старое хранилище ядерного топлива, оно было здесь еще при станции. Это - всемирно известный энергоблок, который взорвался. Многие годы мы вместе строили объект "Укрытие", ввели его в эксплуатацию. Я горжусь тем, что в свое время это было одно из наиболее сложных в мире инженерных сооружений, которое было сделано в сотрудничестве де-факто со всем миром. Здесь работали и французы, и американцы, и немцы, и украинские подрядчики. Мы проделали огромную работу, которая позволила сохранить ядерную безопасность мира" , – напомнил Порошенко.

"С 24 февраля по 31 марта россияне держали в заложниках и нацгравдийцев, которых они потом забрали пленными, и персонал, который не сдался, не передал управление, это очень важно", - отмечает Порошенко.

"Представители России, пытавшиеся перехватить контроль над станцией, были представители Росатома. Кто-нибудь может ответить, почему Росатом не под санкциями? Почему представители, которые были здесь, не под санкциями? Почему они не наказаны за создание ядерной угрозы миру? Если бы не наши ребята, что бы здесь было, никто не может себе даже вообразить", - предостерегает Порошенко.

"У меня просьба и к украинской власти, и к нашим международным партнерам: срочно задайте вопрос о распространении санкций на руководство, работников и структуры Росатома", - призвал Порошенко.

"Они должны быть в санкционном списке – в связи с тем, что они вытворяли здесь, на Чернобыльской станции, пытаясь перехватить контроль. И что они вытворяют на Запорожской станции, которая сейчас находится под оккупацией. Украинский персонал станции находится под бешеным давлением". Услышьте это из-под стен объекта "Укрытие", нашего конфайнмента, который сохраняет ядерную безопасность мира руками наших украинских героев", - подчеркнул Петр Порошенко.

По просьбе коллектива ЧАЭС Петр Порошенко вместе с бойцами батальона терробороны "Братья по Оружию" доставил гуманитарный груз – продукты питания и лекарства.

Как известно, с первых дней широкомасштабного вторжения Петр Порошенко обеспечивает деятельность подразделений территориальной обороны Киева и области, передает вооружение и средства защиты бойцам ВСУ. На средства Порошенко были профинансированы пулеметы ПКМ, бронированные пикапы, несколько тысяч высококачественных бронежилетов, другое снаряжение, поступившее в подразделения ВСУ и терробороны.

Гуманитарная помощь, продукты питания, лекарства, детские вещи постоянно предоставляются людям, эвакуируемым из районов активных боевых действий через Киевский железнодорожный вокзал. Пища и медикаменты от Фонда Порошенко доставляют также жителям деоккупированных пригородов Киева – Бучи, Ирпеня, а также окрестных сел.

Петр Порошенко
Читайте также:
санкції
7 апреля, 2022 четверг
вибух
6 апреля, 2022 среда
В Запорожье, Харькове и Днепропетровщине раздались взрывы
США та Україна
7 апреля, 2022 четверг
Порошенко о решении Сената США по ленд-лизу: это новый отсчет в отпоре агрессору
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.85
  • EUR
    Покупка 31.8
    Продажа 32.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
8 апреля
21:35
В Twitter-е появился официальный аккаунт Европарламента на украинском языке
21:25
В Херсоне раздались взрывы
21:20
Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид украинского народа, - Андрей Шевченко отреагировал на трагедию в Краматорске
21:14
Словакия вместо переданной Украине системы ПВО С-300 получила от США ракетный комплекс Patriot
21:13
Украинку Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы в марте
21:09
Ужасное злодеяние. Байден осудил ракетный удар по Краматорскому вокзалу
21:03
ГБР разоблачило помощников народных депутатов от ОПЗЖ на содействии стране-агрессору
20:58
Хранилище отработанного ядерного топлива на ЧАЭС во время оккупации не пострадало, – Энергоатом
20:49
Жозеп Боррель
Боррель после встречи с Зеленским объявил, что ЕС выделит еще 500 млн евро на оружие для Украины
20:42
Под Мариуполем оккупанты замучили украинского писателя и журналиста Евгения Баля
20:24
Австрия отменила все ограничения для украинских перевозчиков
20:09
Эксклюзив
Россияне используют мобилизованных из ЛДНР как пушечное мясо, 20-40 убитых при каждой атаке на наши позиции, - Гайдай
19:59
В Изюме бои идут давно, город в критическом состоянии, - депутат Харьковского облсовета
19:59
В Харькове раздались взрывы
19:55
JYSK
Сеть мебельных магазинов JYSK объявила об остановке работы в Беларуси
19:54
Захваченное оккупантами судно "Cапфир" вернули под контроль Украины, – Ермак
19:48
Войну РФ в Украине поддерживает 74% россиян, армию РФ – 89%, - опрос ВЦИОМ
19:43
Въезд в киевскую Пущу-Водицу ограничен на неопределенное время, - глава Оболонской РГА
19:30
С начала полномасштабной войны в Украине государства-партнеры выдворили 443 российских дипломата
19:27
У нас есть запасные варианты проведения эвакуации, – глава Луганской ОВА
19:13
Судья Александр Тупицкий
Экс-главу КСУ Тупицкого, незаконно скрывшегося за границу, снова заметили в Вене. Фото
19:10
24 мобильных оператора ЕС и 3 украинских договорились о внедрении бесплатного роуминга для звонков ЕС-Украина, - Федоров
19:09
МИД РФ
РФ высылает 45 работников посольства Польши
19:06
Оккупантам, находившимся в Чернобыле месяц, остался максимум год жизни, - министр Галущенко
19:02
В Харьковской области на мине подорвались работники облэнерго: двое раненых
18:54
Зеленский в Киеве начал встречу с Урсулой фон дер Ляен и Жозепом Боррелем
18:52
Более 80% личного состава некоторых подразделений РФ, задействованных в войне, не желает участвовать в дальнейших боевых действиях, - Генштаб
18:51
"Ужас в Краматорске" нужно расследовать и привлечь виновных к ответственности, - Макрон
18:44
Изнасилованные 14-летняя девочка, 11-летний мальчик, 20-летняя женщина, - Денисова обнародовала факты военных преступлений оккупантов в Киевской области
18:39
Украина получила 209,6 тыс. упаковок препарата для антиретровирусной терапии людям с ВИЧ. Их хватит на 3-6 месяцев
18:37
"Решение удалить из цифрового эфира Эспрессо, 5 канал и Прямой выглядит странно, преступно и глупо" - Владимир Якимец "Пиккардийская терция"
18:32
Подразделение российских спецназовцев с опытом боевых действий в Сирии отказалось штурмовать Мариуполь, – украинская разведка
18:24
Авторитетный журналист назвал новую дату боя Усик – Джошуа
18:14
Енс Столтенберг
НАТО готово снабжать оружие Украине годами, - Столтенберг
18:10
Российские войска обстреляли дом в Лисичанске, погибла женщина - глава ОВА
18:02
В Макарове нашли тела 143 мирных жителей, расстрелянных россиянами, - поселковый глава
18:00
В Одессе и области 9 апреля начнется длительный комендантский час
17:54
Цель русских фашистов и изуверов – уничтожение украинцев. Если проиграет Украина – проигрывает Запад, тренер "Динамо" U-19 Костюк
17:54
Санкции против России
Черногория ввела санкции против России
17:48
Еврокомиссия хочет подать в Совет ЕС заключение о членстве Украины летом, - фон дер Ляен
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV