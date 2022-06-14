Об этом он заявил в эфире BBC WORLD SERVICE .

"Я – лидер крупнейшей оппозиционной партии. Мы хоть и не имеем сейчас оппозиции, но мы вторая по численности фракция в парламенте. Название нашей фракции – "Европейская Солидарность". При моем президентстве в Конституцию Украины были внесены требования по европейской и евроатлантической интеграции в качества обязывающих целей внешней политики государства. Поэтому я остаюсь абсолютно уверенным в том, что Украина должна получить статус кандидата на будущее членство в ЕС, ведь соответствующая заявка на это буквально скреплена кровью десятков тысяч украинцев, украинских героев", – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что "твердо верит в Европейский Союз".

"А потому я думаю, что мы однозначно получим этот статус. Это будут критические даты – 23 и 24 июня – когда пройдет заседание Европейского Совета. Конечно, должны быть определенные условия после того, как мы получим соответствующий статус. И мы готовы тяжело работать ради имплементации реформ – реформы верховенства права, укрепления демократии, свобод, борьбы с коррупцией. Да и со всеми остальными. Мы стремимся трансформации нашего государства в соответствующее европейским, Копенгагенским стандартам. И мы однозначно это сделаем", – добавил пятый президент.

"Однако речь идет не только об интеграции с Европейским Союзом. На 28-30 июня запланировано проведение еще и саммита НАТО в Мадриде. Другого механизма для лучшей безопасности Европы кроме членства в НАТО просто нет. Мы должны получить еще в этом году, возможно и не в Мадриде, но точно в этом году, План действий по членству в НАТО. Ведь реформы по членству в НАТО и членству в ЕС почти на 90% совпадают", – резюмировал Петр Порошенко.

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