Порошенко на BBC: Вильнюсский саммит НАТО должен стать частью нашего наступления на Россию

Порошенко также отметил, что одним из залогов украинской победы является внутреннее и внешнее единство, пишет сайт партии "ЕС".

"У нас очень важный этап нашего наступления в июле, и этот этап – Вильнюсский саммит НАТО. Без нашего будущего членства в НАТО не будет мира в Украине. Мира на континенте не будет. Я думаю, что Великобритания может продемонстрировать свое лидерство, как она ведет танковую коалицию, коалицию противовоздушной обороны, коалицию реактивных истребителей, коалицию НАТО. Такое лидерство жизненно важно не только для нас, но и для глобальной устойчивой системы безопасности", – отмечает Порошенко.

Отвечая на вопрос о вероятности проведения выборов, Порошенко отметил: "В первый же день войны я встретился с Зеленским и сказал, что я больше не лидер оппозиции и вы больше не мой оппонент, мы солдаты. И я хочу отметить – мы все еще солдаты. Мы не политики. Мы не ведем дискуссии, потому что выборы – это атака на единство, единство в мире и внутри страны. Это ключевой фактор нашей победы. Никто сейчас не может думать ни о чем, кроме победы. И о предстоящих выборах можно говорить, когда вся украинская земля будет свободна от российских оккупантов", – резюмирует Порошенко.