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Порошенко на BBC: украинское наступление – это не голливудское кино, но я уверен в ВСУ

23 июня, 2023 пятница
14:50
Новости

Петр Порошенко в интервью BBC призвал Запад не ждать быстрых результатов от украинского наступления, потому что это не голливудское кино. Порошенко также отметил, что уверен в успехе ВСУ, и призвал союзников ускорить поставки новейших видов вооружения

"Можно сравнить российскую наступательную операцию этой зимой, где 10 месяцев россияне стояли перед Бахмутом, и две недели украинской контр-наступательной операции сейчас. Мы уже взяли семь сел и идем по восемь километров вперед. И это только начало. Это просто разведка огнем. Да мы определяем наиболее перспективное направление украинского наступления", – сказал Порошенко.

"У нас есть фантастический генерал Залужный, и все другие опытные украинские молодые генералы", – отметил пятый президент Украины.

"Не ждите быстрого результата. Это не кино, голливудское или украинское. Это очень, очень тяжелые бои. Но я абсолютно уверен в будущем успехе созданных нами с 2014 года по стандартам НАТО Вооруженных Сил Украины", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент также призвал международных партнеров продолжать поддержку украинской Армии оружием и технологиями.

"Пожалуйста, продолжайте поддерживать. Потому что эта победа, этот успех не может быть без F-16, без противовоздушной обороны, без средств радиоэлектронной борьбы и без санкции", – сказал он.

Порошенко отметил, что Евросоюз уже одобрил 11 пакет санкций, который будет сдерживать военные возможности России.

"И есть еще одна очень важная вещь. Не менее важная, чем наступление на юге и востоке Украины, событие, которое состоится в Вильнюсе. Это саммит НАТО 11-12 июля в Вильнюсе. Крайне важно, чтобы мы получили сообщение о приглашении в будущее членство". Украины в НАТО. Без этого не будет ни мира, ни победы, ни устойчивой стабильности", – подчеркнул Порошенко.

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