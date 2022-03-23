Порошенко: мы предлагаем законодательно разрешить народным депутатам совмещать мандат со службой в ВСУ, добробатах или терробороне

Об этом он сказал на брифинге, передает пресс-служба "ЕС".

"Мы активно участвуем в организации территориальной обороны Киева, в помощи ВСУ, и эта помощь идет и через бронежилеты, и через шлемы, и через передачу автомобилей, бронированной техники, стрелкового оружия – всего, что мы можем закупить. Наша команда сегодня несет боевое дежурство, каждый в составе своей роты, на своих участках ответственности, где делаем всю лепту в оборону Киева", – сообщил Петр Порошенко.



Он отметил, что законодательно право народных депутатов участвовать в подразделениях ВСУ или терробороне не закреплено.

"Мы предлагаем внести изменения в закон "О статусе народного депутата" и убрать определенные несогласования о несовместимости. Позволить добровольно каждому народному депутату стать в ряды Вооруженных сил, территориальной обороны или добровольческих подразделений территориальных общин, обеспечить исполнение своей обязанности и убрать любые препятствия. Это позиция добровольная, но эта возможность депутатам должна быть предоставлена", – отмечает Порошенко.

"На согласительном совете мне кажется, что эта позиция была поддержана. Очень надеюсь, что мы не будем затягивать", - отмечает Порошенко.

Петр Порошенко также отметил, что должна быть ответственность для тех чиновников, которые пытаются отсидеться на время войны подальше от столицы.

"Это касается в том числе и тех народных депутатов, которые не приняли решение принять добровольно участие в соответствующих военных подразделениях, но у них есть основная работа. Парламент должен работать в режиме 24/7. И народные депутаты постоянно должны быть не в западных регионах Украины , приезжая поездами сюда по 150 или 110 депутатов, а они должны быть в Киеве. В любое время Верховная Рада должна быстро, в течение часа собраться, принять решение для обеспечения деятельности ставки Верховного главнокомандующего, правительства Украины", – отмечает Порошенко.

"Поэтому мы предлагаем, чтобы те народные депутаты, которые не желают находиться в Киеве, а это дезертирство – то если в течение 5 дней без уважительных причин ты отсутствует в Киеве, чтобы была возможность инициировать составление мандата. Думаю, что это правило должно быть распространено и для членов правительства, и для членов Национального банка, и для руководства государственных корпораций, наблюдательных советов. Я очень надеюсь, что эта позиция может быть поддержана", – отмечает Петр Порошенко.

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