Порошенко: мы как государственная оппозиция будем работать на объединение Украины, потому что немощная власть не видит, что после Казахстана мир изменился
После вторжения России в Казахстан ситуация с безопасностью для Украины существенно усложнилась, и это требует немедленных скоординированных действий совместно с союзниками
Об этом в видеообращении сказал пятый Президент, лидер "Европейской солидарности", который находится в Брюсселе.
"За последние три недели, когда Зеленский очень напряженно отдыхал: сначала в Гуте с Ермаком, потом в Буковеле с Коломойским, потом снова в Буковеле с Ермаком, он якобы не заметил, что мир изменился. Россия ворвалась в Казахстан, равно как и когда-то Советский Союз вторгся в Венгрию, вторгся в Чехословакию. Это способствовало превращению мира в двухполюсное, а Советского Союза и России в усиленное авторитарное государство, которое насаждает авторитаризм в этих странах", - считает Порошенко.
"Украина сегодня должна защититься. Защититься как от военного вторжения, так и от влияния России. Украина сейчас нуждается в решительных и совместных действиях. И потому удивляет, когда по вопросу Украины собираются парламенты всего мира для того, чтобы совместно выработать решения, которые помогут Украине, которые помогут Европе и миру", - отмечает Порошенко и добавляет: единственный парламент, который не собирается по украинскому вопросу безопасности - это Верховная Рада Украины.
"Мы готовы помогать властям. Мы готовы давать свои мысли и свои советы. Мы готовы подставить плечо, если нужно. Мы готовы взять под руки, если нужно. Мы готовы даже передвигать ноги, если их ноги не идут в европейском направлении. Все это мы готовы делать для того, чтобы помочь Зеленскому, потому что он - президент. И в его немощных руках есть булава. А как говорится - к булаве нужно еще и голову", - напомнил Петр Порошенко.
"Безусловно, что мы, как ответственная государственная партия, будем работать на объединение государства. Будем поддерживать все инициативы, которые будут направлены на то, чтобы усилить оборонный потенциал нашего государства и европейское движение нашей страны, как мы это всегда делали", - резюмирует Петр. Порошенко.
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