Порошенко: мы дважды виделись с Зеленским и договорились начать с чистого листа
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна продемонстрировать миру единство
Об этом он сказал в интервью, передает Еспресо.TV.
"Те, кто на сегодняшний день, политиканы, которые пытаются играть в политику - они абсолютно антиукраинские силы. Сейчас, когда враг у ворот, я не разбираюсь, кто виноват, как готовились и что было до 24 февраля", - сказал Порошенко.
Он добавил, что делает все, чтобы продемонстрировать единство.
"Меня пригласил Зеленский, мы дважды виделись, мы договорились начать с чистого письма. Я полностью приветствую такой подход, потому что Украина сейчас должна продемонстрировать миру единство. Сейчас никто из нас не политик, рабочий, волонтер, мы все солдаты и мы все должны делать все от нас зависящее, чтобы защитить Украину", - отметил Порошенко.
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