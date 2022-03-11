Порошенко: Мы договорились с Зеленским, что выступаем единым фронтом, и это разрушило планы Путина.

"Мы сделали Путину большой сюрприз. У нас было несколько встреч с Президентом Зеленским, мы договорились сейчас, что мы будем выступать единым фронтом. Я думаю, что это абсолютно адекватное и правильное поведение, когда все украинцы сейчас являются не президентом, министром, лидером парламентской фракции или партии, или рабочим, или работницей - мы все сейчас солдаты, которые должны защищать Украину. Мы все равны. И на плечах всех лежит общая ответственность за Украину", - считает пятый президент.

"Украинцы удивили Путина сломом блицкрига. Украинцы удивили мир. Потому что еще несколько дней назад четырехзвездные генералы НАТО утверждали то, что украинцы продержатся не больше 72 часов. Потом, когда украинские Вооруженные Силы, которые были созданы с 2014 года, и продемонстрировали уникальные способности, как одна из лучших армий мира, они не только удивили, но и объединили мир", – подчеркивает Порошенко.

"Уже сейчас почти 13 тысяч россиян оставили свою жизнь здесь в качестве преступников-захватчиков. И каждый день россияне будут платить эту цену, пока они не уйдут. Украинская система противовоздушной обороны Киева, создание которой мы сделали в 2014 году, сегодня продемонстрировала лучшие качества. И Путин, который надеялся уничтожить ПВО за часы, сегодня с удивлением узнал, что более 55 самолетов и более 85 вертолетов было сбито, в том числе и воздушными силами, и ПВО", – констатирует Порошенко.

"Героизм продемонстрировали украинские Вооруженные Силы. Я хочу сказать, что Украина никогда не сдастся. Украина никогда не забудет. И никогда не простит то, что российско-фашистские захватчики делали и делают в Украине. У Путина не останется никакого другого выхода, как убраться прочь из Украины", – резюмирует пятый президент.