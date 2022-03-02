Порошенко: мир должен знать правду о страшных преступлениях Путина против украинского народа
Россия – международный преступник, который должен быть изолирован от всего цивилизованного мира
Об этом пишет в Facebook пятый президент Петр Порошенко.
Он призывает мир остановить Путина.
"Сегодня я каждый час веду переговоры со всем миром для того, чтобы они знали всю правду преступлений против человечности, которые совершает Путин. Это геноцид украинского народа", – пишет лидер "Европейской Солидарности".
"Сейчас российские военные становятся удобрением для нашей плодородной украинской земли. А выжившие — их будут судить", – убежден Порошенко.
"Страна-террорист должна понести самое суровое наказание за разбомбленные Харьков и Мариуполь, Херсон и Сумы, Ахтырку, Николаев и Чернигов. Нелюди нанесли удары по Бабьему Яру в Киеве. По Майдану Свободы в Харькове. Сравняли с землей Сартану, Васильков, Счастье, Бородянку, Толмаковку… Угрожают разрушить памятник ЮНЕСКО Софию Киевскую и уничтожают Черниговский Бабинец", – отмечает пятый Президент.
"Русский агрессор использует термобарические и вакуумные боеприпасы, кассетные бомбы против детских садов, роддомов, больниц, школ и жилых комплексов. Берет в заложники детей и женщин и выставляет перед колоннами своей техники. Не дает "зеленый коридор" для эвакуации онкобольных и детей" , – возмущается Порошенко.
"Если Путина не остановить – он уничтожит цивилизованный мир", – пишет пятый Президент Украины.
"Нас можно убить, но мы не сдадимся ни при каких условиях, потому что с нами правда! С нами Бог!", – резюмирует Порошенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.15
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 34.78
- Актуальное
- Важное