Порошенко: Место Генсека ООН Гутерреша – в Мариуполе, а не в Москве

"Лучше один раз увидеть своими глазами, что путин сделал в Украине. По телевидению ты этого не почувствуешь. По телевидению тебе кажется, что ты смотришь фильм ужасов. А когда ты лично посмотришь преступления россиян, пообщаешься с прошедшими это гражданскими украинцами, которые прошли этот ад, тогда тебе и позиция Украины, и преступления москвы будут понятны лучше. Я думаю, что это антидот, который Гутерреш должен получить от российской фейковой кампании, от российской дезинформации", - считает Петр Порошенко.



"Место Антониу Гутерреша было бы в Мариуполе. Он бы воочию продемонстрировал, что таким образом мог бы спасти жизнь десятков, сотен человек. Когда россияне оккупировали Бучу, Ирпень, Гостомель, Ворзель – нам удалось эвакуировать более 20 тысяч украинских гражданских. И никто не знает, что бы с ними было, если бы эта эвакуация не произошла, - напомнил Порошенко.

"Антониу Гутерреш имеет сейчас возможность осуществить миссию своей жизни. Я очень надеюсь, он не упустит этот шанс. Если бы ты хотя бы это сделал в жизни, ты уже не зря жил. Господин Гутерреш, я думаю, вы можете исправить эту ошибку и продемонстрировать решительность своих действий, когда приедете в Киев", – призвал Петр Порошенко Генсека ООН.