"Мы закупили еще 4 больших генератора для украинских городов. Ими, конечно, можно зарядки ноутбук или телефон, но мы пошли дальше. Эти 4 коробки будут заниматься целыми микрорайонами: это и водоотвод, и при необходимости их можно подключить к небольшим котельным или просто к насосам, чтобы поставлять воду", – объяснил Порошенко.

Они будут стоять в Киеве и Николаеве, в котором мы уже установили одну мобильную котельную. Очень хотим помочь Херсону и делаем все, чтобы эти генераторы стояли и там. Но дело в том, что местные власти считают, что воды и тепла у них достаточно. Хотя мы были там уже дважды и знаем, что это далеко не так", – заметил он.

"Мы продолжаем помогать, несмотря на праздники, палки в колесах или выходные. Потому что самым большим праздником и самым длинным выходным — будет не Новый Год и даже не Рождество, самым большим праздником для всей Украины будет победа в этой войне", – отмечает Петр Порошенко.